Calciomercato Juve, effetto domino: l’erede è più forte di Szczesny

Anche la porta della Juventus potrebbe subire qualche cambiamento in vista delle prossime stagioni. Szczesny ha un contratto in scadenza 2024 e potrebbe anche essere alle battute conclusive del suo ciclo. Intanto dalla Spagna potrebbe innescarsi un triangolo

La Juventus si prepara anche attraverso test match amichevoli come quello di oggi, per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla ripresa del campionato. Contro lo Standard è finita 1-1 mentre la prima gara ufficiale del 2023 sarà contro la Cremonese.

Un pareggio, quello odierno, anche condizionato da un’imprecisione di Wojciech Szczesny nel corso del primo tempo, quando l’estremo difensore è uscito in maniera non irreprensibile. Al termine del primo tempo peraltro lo stesso polacco ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un problemino al collo, lasciando spazio a Perin. Un pomeriggio non felicissimo per Szczesny che è comunque uno dei grandi leader dello spogliatoio della Juventus, club col quale ha un contratto in essere fino al giugno 2024, non lungo ma parecchio oneroso.

Calciomercato Juventus, triangolo tra i pali: Oblak-Szczesny-De Gea

La situazione contrattuale di Szczesny, unita ad una serie di incastri, potrebbe anche portare a qualche cambiamento tra i pali favorendo per il giusto tipo di trasferimenti.

L’innesco potrebbe partire dall’Atletico Madrid, che come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, potrebbe anche salutare Jan Oblak nonostante un contratto molto lungo fino al giugno 2028 con annessa clausola da 120 milioni. Il portiere 29enne ha offerte dalle squadre più prestigiose d’Europa, come PSG, Juventus o Arsenal, e qualora riuscissero a convincerlo a quel punto gli spagnoli dovrebbero correre ai ripari. A buon mercato, visto il contratto in scadenza 2023, potrebbe essere proprio un ex Atletico come David De Gea, in uscita dal Manchester United a sostituire Oblak, che a sua volta potrebbe anche finire alla Juventus, visto l’accostamento.

A completare un eventuale triangolo resterebbero dunque scoperti i ‘Red Devils’, che nel caso in cui i bianconeri acquistassero un nuovo portiere di livello, potrebbero bussare proprio a Torino per lo stesso Szczesny che ad un anno dalla scadenza potrebbe essere anche più abbordabile per la squadra allenata da Erik ten Hag.