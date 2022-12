“Questo è forte”: presidente ‘pazzo’ di Miretti, subito la richiesta alla Juve

Fabio Miretti si candida ad un futuro da protagonista ed intanto il presidente è innamorato di lui: lo ha chiesto alla Juve

Un pareggio soltanto per la Juventus nell’amichevole contro lo Standard Liegi che ha chiuso il programma di partite di preparazione dei bianconeri attesi ora il 4 gennaio dalla sfida contro la Cremonese.

Allegri anche contro i belgi ha dovuto fare affidamento su diversi giovani, soprattutto nella ripresa, viste le tante assenze. Proprio i giovani sono la speranza per il futuro di una società che si trova in un momento particolare complicato della sua storia. Già la prima parte di stagione ha messo in mostra un paio di elementi dal futuro assicurato: si parla di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ormai in pianta stabile in prima squadra.

Proprio del più giovane dei due centrocampisti ha parlato, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Emiliano Viviano. Il portiere del Fatih Karagumruk, squadra che ha in panchina l’ex tecnico della Juve Andrea Pirlo, ha rivelato l’interesse del suo club per il 19enne di Pinerolo.

Calciomercato Juventus, l’interesse dalla Turchia per Miretti

Nel corso del suo intervento, Emiliano Viviano ha rivelato l’approccio avuto dal club turco per Miretti. Il portiere ha, infatti, spiegato: “Con Pirlo abbiamo parlato di Fagioli e Miretti. A lui piacciono da morire. Sono calciatori diversi: Fagioli è bravo in costruzione, Miretti ha più gamba. Pirlo li ritiene forti entrambi”.

Soffermandosi su Miretti, l’ex Fiorentina e Sampdoria aggiunge un retroscena interessante: “Non lo conoscevo. Per primo me ne ha parlato il mio presidente ad inizio della scorsa stagione. Lo aveva visto in un paio di partite della Primavera e aveva detto: “Questo è forte”. Ha provato anche a farselo prestare. Non credo che il ragazzo lo abbia nemmeno saputo”. Tentativo, evidentemente, andato a vuoto con la Juventus che ora punta forte proprio su Miretti. Il 19enne è ora al centro del progetto di Allegri, con i bianconeri che non hanno intenzione di cederlo nonostante la corte di diversi club anche di primo piano.