Mac Allister alla Juventus: l’annuncio di De Zerbi in conferenza

Arrivano le dichiarazioni in merito al centrocampista. Il giocatore è tra gli obiettivi del club bianconero

Il Mondiale li ha messi in mostra e ora sono pronti a spiccare il volo. Alexis Mac Allister e Moises Caicedo hanno fatto davvero bene, rispettivamente con la maglia dell’Argentina e con quella dell’Ecuador.

Non è un caso se i loro nomi, in questi ultimi giorni, sono stati accostati ai migliori club d’Europa. Al momento però è Roberto De Zerbi a goderseli. Il tecnico italiano del Brighton, come riporta la BBC, si augura di poterli allenare ancora per tanto: “Vorrei tenere tutti i nostri giocatori qui – afferma l’ex Sassuolo -. E vorrei aggiungerne anche un po’. La mia speranza è che Caicedo e Mac Allister rimangano. Ma al momento penso solo all’Arsenal. Sarà molto difficile“.

De Zerbi sa perfettamente, però, che trattenere i due centrocampisti sarà davvero complicato. Soprattutto il campione del Mondo rischia di fare le valigie presto. Il nome del giocatore 24enne, che ha una valutazione di ben 50 milioni di euro, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri della Juventus. Una destinazione molto gradita all’argentino.

Calciomercato Juventus, rischio rivoluzione in mediana

I bianconeri di Massimiliano Allegri devono fare i conti con una possibile rivoluzione in mediana. I prossimi mesi, infatti, saranno decisivi per capire se la Vecchia Signora avrà la forza economica per riuscire a blindare Adrien Rabiot.

Il contratto del francese scadrà il prossimo 30 giugno e le richieste della madre-agente sono davvero importanti. Le ottime prestazioni di questa prima parte di stagione, poi, hanno riportato i top team ad interessarsi a lui. Possibile futuro in Premier League dove sono tanti i club che possono accontentarlo.

Un altro centrocampista che rischia di fare presto le valigie è Leandro Paredes, che contrariamente a Rabiot, sta facendo male. Fino a questo momento l’argentino non è riuscito a fornire il contributo sperato. Ha un intero girone di ritorno per far cambiare idea alla Juve ma il riscatto oggi appare davvero lontano.

Non è un caso che i bianconeri stiano guardando altrove. Non solo Mac Allister, come detto sopra, ma sul taccuino bianconero ci sono anche Sergej Milinkovic-Savic, che non passa mai di moda, e Rodrigo de Paul.