Xavi si scatena, Juve e Inter li devono salutare: l’offerta è monstre

Il Barcellona è pronto ad andare all’assalto di diversi giocatori, rischiando di lasciare a Juventus e Inter solo le briciole

In passato è stata la Cina, poi l’America e ora tocca all’Arabia Saudita. Il calcio si sta aprendo sempre di più a nuove frontiere, i calciatori scelgono spesso di lasciare l’Europa per una nuova esperienza. Una questione di soldi in primis, certo, ma non c’è dubbio che alcune mete siano comunque molto affascinanti.

Di recente la stessa Cina ha convinto parecchi giocatori importanti a trasferirsi, con ingaggi faraonici. In Italia c’è stato Graziano Pellé, poi Stephan El Shaarawy. In Mls sono volati tanti campioni a chiudere la carriera, vedi Pirlo, Del Piero e poi Chiellini. Ma anche calciatori che avevano molto da dare, come Insigne, Criscito – appena tornato al Genoa – e ovviamente Bernardeschi. Ma ora a farla da padrona è l’Arabia Saudita e i suoi petrodollari, in grado di arrivare a offerte clamorose. Fa scalpore la proposta d’ingaggio a Cristiano Ronaldo, che potrebbe davvero scegliere l’Al-Nassr. Lì allena Rudi Garcia, giocano Luiz Gustavo, Ospina, Gonzalez, Aboubakar e Talisca. Ma il principe Bin Turki vuole andare oltre e non fermarsi a CR7. Si è parlato parecchio di Ngolo Kante, che però dovrebbe continuare in Europa, forse proprio al Chelsea. E ora ha pure messo gli occhi in casa Barcellona.

L’Al-Nassr vuole Busquets: l’addio manda il Barcellona all’assalto degli obiettivi di Juve e Inter

L’ultimo obiettivo degli arabi sarebbe infatti quello di portare nella Saudi Pro League Sergio Busquets, che ha 34 anni e il contratto in scadenza a giugno 2023. Da mesi sembra scontato il suo addio, destinazione Inter Miami, ma ora qualcosa potrebbe cambiare. In questi giorni in Spagna hanno parlato addirittura di un possibile rinnovo, magari di sei mesi, per non rimanere fermo e trasferirsi negli USA a dicembre per la pre-season. E ora, secondo ‘Mundo Deportivo’, l’Al-Nassr si sarebbe fatto sotto con un’offerta faraonica, mai raggiungibile dal Barcellona né da altri. Busquets, che si è già ritirato dalla nazionale, starebbe riflettendo, anche se non va di fretta.

Comunque lascerà i blaugrana, in estate o pochissimi mesi più tardi, per cui al Camp Nou dovranno sbrigarsi a trovare sostituti. L’addio del capitano catalano, oltre a quello possibile di Kessie se non troverà lo spazio che vuole, porterà inevitabilmente il Barcellona ad accelerare per qualche rinforzo. Si parla da tempo di Jorginho, così come di Ngolo Kante e Azzedine Ounahi. Tutti nomi prepotentemente anche nell’orbita delle italiane, soprattutto Inter e Juventus. Tre giocatori che interessano in Serie A e vengono seguiti/accostati da mesi e mesi. Così come Rabiot, in scadenza con i bianconeri che vorrebbero rinnovargli il contratto. Un doppio addio così pesante e la possibilità di parametri zero come sarebbero – almeno ad ora – Jorginho, Kante e Rabiot rischia di scatenare il Barcellona a centrocampo, lasciando le briciole alle italiane.