Si complica l’erede di Bonucci: arrivano 40 milioni cash

La Juventus in estate dovrà completare il ringiovanimento della propria difesa, ma l’erede di Bonucci si complicano: 40 milioni dalla Premier

I bianconeri stanno attraversando un momento complicato a causa delle indagini in corso sulla precedente dirigenza, uno scenario ancora in via di definizione e che potrebbe influenzare i prossimi anni. Tuttavia, la società dovrà proseguire a lavorare sul rinnovamento della rosa iniziato negli ultimi anni.

In particolare, è il reparto difensivo quello che ha bisogno del maggior restyling. In estate è stato Giorgio Chiellini a lasciare e, con la cessione di Matthijs de Ligt, è arrivato Gleison Bremer a raccoglierne l’eredità. Nel prossimo mercato estivo, poi, potrebbe essere Leonardo Bonucci ad essere arrivato al capolinea con la ‘Vecchia Signora’. Tra i profili per sostituirlo, che sono diversi e in continuo movimento, c’è anche Benoit Badiashile: sul francese, però, potrebbe arrivare a brevissimo una grande offerta sul tavolo del Monaco.

Calciomercato Juventus, Badiashile si allontana: il Chelsea sfida il Barcellona con 40 milioni

La Francia sta esprimendo una generazione di grandi difensori, che nei prossimi anni si sfideranno a vicenda nei migliori club europei. Oltre ai già affermati Kimpembe, Upamecano, Koundé e via discorrendo, ci sono diversi giocatori che stanno crescendo. Tra questi, spicca il nome di Benoit Badiashile.

Il centrale classe 2001 di proprietà del Monaco è già stato inserito nella lista UEFA dei 50 giovani più promettenti e ha catturato l’attenzione di tantissimi grandi club. Anche la Juventus, già nella scorsa estate, ha sondato il terreno con il club monegasco prima di virare con forza su Gleison Bremer. Per i bianconeri, però, il rischio è che il treno Badiashile ormai sia già passato.

Secondo quanto riferito da ‘Sport’ in data odierna, il Chelsea avrebbe deciso di rompere gli indugi e sbaragliare la concorrenza – in particolare quella del Barcellona – per il centrale francese. I ‘Blues’, infatti, nei prossimi giorni potrebbero presentare un’offerta da 35/40 milioni di euro al Monaco per ‘bloccare’ Benoit Badiashile e assicurarsi uno dei difensori più promettenti sul panorama europeo. Davanti a cifre del genere è complicato ipotizzare un rilancio da parte della Juventus o di un altra squadra italiana, con il rischio sempre più concreto di vedere Badiashile diventare grande in un altro campionato.