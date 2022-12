Caos e rivoluzione Juventus: “Allegri non è la società”

Le ultime news Juventus ruotano intorno alla figura di mister Allegri e alle polemiche per le vacanze di alcuni calciatori impegnati ai Mondiali

Meno di una settimana alla ripresa del campionato di Serie A. E in casa Juventus c’è tanta voglia di campo per provare a non pensare per qualche giorno alle vicende extra calcistiche che vedono il club torinese coinvolto nell’inchiesta Prisma che rischia di avere pesanti ripercussioni.

In attesa di capire se subirà eventuali penalizzazioni e reduce da sei vittorie di fila che l’hanno riportata al terzo posto, la Juve avrà un rientro sulla carta facile in trasferta contro la Cremonese che non ha ancora centrato un successo, prima della sfida tutta bianconera contro l’Udinese e soprattutto del big match contro il Napoli che potrebbe rimettere la ‘Vecchia Signora’ in corsa per lo scudetto. Una striscia positiva che non è bastata a smorzare le polemiche, complici anche le foto postate da alcuni calciatori juventini in ferie, che hanno fatto storcere il naso a più di qualche tifoso sui social network. A gennaio non riparte solo il campionato, ma ci sarà anche un nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus che potrebbe regalare grosse novità dopo le dimissioni di Andrea Agnelli.

Allegri e la Juventus sotto attacco: “Armata Brancaleone”

Se l’area sportiva è rimasta la stessa con la conferma di Cherubini e i maggiori poteri concessi ad Allegri in chiave mercato, il resto è tutto in divenire.

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Furio Focolari: “Alla Juventus in questo momento non c’è la società. Allegri non è la società, sta lì perché ha un contratto, altrimenti sai che volo che gli facevano fare?!? – ha detto a ‘Radio Radio’ facendo capire che con la nuova società potrebbe anche esserci un cambio in panchina – I giocatori della Roma, quelli dell’Inter e di altre squadre sono tornati prima, quelli della Juve invece no: è una Armata Brancaleone in questo momento. Mbappe ha fatto tutte le partite in Qatar e ha già giocato ieri con il Psg, mentre Paredes e Di Maria che sono stati quasi comparse al Mondiale tornano il 2… Non dico di non fare le vacanze, ma potevano rientrare in Italia almeno insieme a Dybala“.