Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ parte subito forte e con una suggestione caratterizzata da un’immagine niente male. Si vede Mac Allister, tra i protagonisti della spedizione dell’Argentina in Qatar con la maglia della Juve e il titolo è molto chiaro: “Mac Allister, voglio la Juve”. Insomma, che i bianconeri possano intervenire sul centrocampo non è una storia nuova, ma il suo profilo potrebbe essere quello ideale per dare corpo alla manovra e anche alla fase di interdizione. Poco sopra, però, si passa alle solide certezze, quelle del Milan: “Giroud, avanti Milan”. Il bomber, dopo il secondo posto con la Francia in Qatar è atteso domani a Milanello, mentre a gennaio potrebbe firmare il rinnovo di contratto fino al 2024.

Il ‘Corriere dello Sport’ non è da meno e dedica l’apertura alla Juventus: “Gruppo vacanze Juventus”. Il quotidiano romano pone l’accento sulla rabbia dei tifosi per i giorni concessi dalla Vecchia Signora a molti dei suoi tesserati. Di Maria e Paredes, dopo i fasti del Mondiale, torneranno in Italia solo dopo Capodanno, ma è Paul Pogba colui che ha scatenato il maggior disappunto tra i suoi supporters. E contro la Cremonese saranno ancora tanti gli indisponibili. C’è spazio anche per il big match della prossima giornata di Serie A: “Sei giorni a Inter-Napoli”. E l’immagine vede Lukaku e Osimhen in primo piano, pronti a darsi battaglia.

‘TuttoSport’ si dedica, invece, a questioni ancora più delicate: “E adesso giochiamo noi”. Massimiliano Allegri mette da parte le ansie al di fuori del campo di gioco e pensa solo al campo. Il rientro dopo la pausa Mondiale e i tanti problemi giudiziari è sempre più vicino. Si parla anche del Torino che ha battuto il Monza in amichevole per 4-1: “Vlasic, che Toro!”. Il croato è stato protagonista con una doppietta.

Rassegna stampa 29 dicembre: da Mbappe ai dubbi del Barcellona

Facciamo un giro in Spagna e, in particolare, su ‘Sport’. Qui dominano le vicende legate al Barcellona e, quindi, attenzione a ciò che potrebbe succedere nell’attacco di Xavi.

Vista la pesante squalifica per Robert Lewandowski, bisognerà scegliere il sostituto più adatto e i principali candidati sono Ferran Torres, Memphis Depay e Ansu Fati. I tifosi hanno già scelto e proprio quest’ultimo sarebbe di loro gradimento, ma alla fine deciderà comunque l’allenatore.

In Francia, invece, non si parla d’altro: ancora e sempre Kylian Mbappé, anche con una piccola provocazione a Lionel Messi, perché un pochettino sono di parte quando si parla del fenomeno ex Monaco. ‘L’Equipe’ titola: “Encore Messie”, ma con la foto proprio di Mbappe. L’attaccante è stato ancora una volta decisivo, anche con il suo club dopo i tanti gol e il titolo di capocannoniere al Mondiale.