Il mondo omaggia Pelé: “Era il calcio”

Il mondo del calcio saluta O Rei. Le squadre così come i giocatori hanno scritto un ultimo messaggio sui social per il brasiliano

La più grande leggenda del calcio mondiale ci ha lasciati. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé si è spento all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. O Rei era ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre, per un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon.

La notizia della morte di Pelé ci ha messo davvero un attimo a fare il giro del mondo. Tutti hanno voluto lasciare un messaggio per la scomparsa del campione brasiliano. Lo hanno fatto i campioni di oggi come Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, che hanno postato una foto con lui.

Morte Pelé, il messaggio di Gravina

Non sono mancati i tweet da parte dei club italiani, dal Milan, passando per l’Inter, il Napoli e la Juventus.

E’ arrivato anche il messaggio del numero uno della FIGC, Gabriele Gravina: “Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perché Pelé era il calcio – dichiara il Presidente della Federazione – anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco più amato e praticato in tutto il mondo. In lui milioni di persone si sono riconosciute in una bellissima storia di riscatto e di grande passione. La sua classe illuminerà per sempre i nostri occhi”. Proprio tutti hanno voluto salutare per un’ultima volta Pelé.

Ecco alcuni messaggi:

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz. https://t.co/xslUl3VO5h pic.twitter.com/iUG2Igo4FY — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 29, 2022

We are deeply saddened to hear that football legend Pelé has passed away. May we pass on our sincerest condolences to his friends and family. Rest in peace, O Rei. pic.twitter.com/KtnZMGuz7d — AC Milan (@acmilan) December 29, 2022

Il Club e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa del grande Edson Arantes do Nascimento, per tutti, per sempre, Pelé. — Inter (@Inter) December 29, 2022

