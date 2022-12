Calcio in lutto: è morto Pelé

Il 2022 si chiude nel peggiore dei modi: Pelé non ce l’ha fatta: l’ex campione brasiliano si è spento all’età di 82 anni.

Non ce l’ha fatta a dribblare quella malattia che si portava dietro come una spada di Damocle ormai da diverso tempo. Ma ha lottato, come un leone. Non ha gettato la spugna, combattendo fino all’ultimo. La notizia della morte di Pelé, però, è arrivata come una doccia gelata, difficile da digerire nonostante le condizioni dell’ex campione brasiliano fossero da tempo gravissime.

Ricoverato da tre settimane all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, Pelé ha cercato in tutti i modi di non darla vinta al “mostro”. Complicazioni renali e cardiache si erano aggiunte ai postumi derivanti dalla chemioterapia. Una battaglia dalla quale con la classe e con lo spirito di abnegazione di sempre, circondato dall’affetto dei suoi familiari e dal calore dei tifosi che in ogni parte del mondo lo hanno osannato, Pelé non uscirà mai realmente sconfitto. Rinsaldato nel cuore e nelle menti di chi si è emozionato con le sue giocate, e che ha visto il brasiliano fino in fondo per avere la meglio dell’unico avversario che ha saputo fermarlo. Grazie di tutto, O’ Rey.