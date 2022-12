Nuova bufera sul bianconero: “Vai ad allenarti”

Nuova bufera sul big bianconero: “Vai ad allenarti”. Che cosa sta succedendo e tutti gli aggiornamenti in casa Juventus

Prosegue la preparazione della Juventus di Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato e della trasferta sul campo della Cremonese.

Domani, all’Allianz Stadium, la squadra bianconera sarà impegnata nell’ultima amichevole contro lo Standard Liegi. Allegri sta ritrovando la rosa al completo ad eccezione dei finalisti in Qatar, Paredes, Di Maria e Rabiot, ma non mancano le defezioni verso la ripresa della Serie A. Preoccupano, su tutti, le condizioni di Dusan Vlahovic e il lento recupero di Paul Pogba. In particolare, sta facendo discutere il numero 10 bianconero: “Paul non ha fatto ancora un metro di corsa e non so dire né quando, né come recupererà. Questa è la verità, altrimenti tutti i giorni mettiamo su un teatrino su un calciatore che non ha ancora fatto un metro di corsa. Dispiace non poter fare affidamento su Pogba, spero di averlo il più presto possibile”. Allegri ha parlato così dopo la prima amichevole con l’Arsenal, l’ultimo aggiornamento risale invece al post Juve-Rijeka: “Pogba ha fatto due giorni di corsa, per ora le cose vanno bene. Siamo tutti fiduciosi, spero di riaverlo in condizioni accettabili nel più breve tempo possibile”. Il centrocampista francese ha ripreso a correre, ma il suo ritorno in campo è ancora lontano. Pogba non sarà pronto per le prime partite di gennaio.

Juventus, tifosi contro Pogba: “Ex giocatore”

L’ex Manchester United ha trascorso le proprie vacanze in montagna, documentando tutti sui canali social. I tifosi, però, non hanno affatto gradito vista l’assenza del giocatore per l’intera prima parte di stagione.

Nell’ultimo post pubblicato dal francese su Instagram si sono così scatenate le reazioni dei sostenitori della Juve. “Ma vai ad allenarti”, “sì ma sbrigati a tornare grazie”, “ex giocatore”, e ancora “sei un tik toker ormai Paul… puoi anche ritirarti”. Pogba non si è ancora visto in campo e i tifosi attaccano: “Fai poco lo spiritoso”, “poi torna a giocare e per un crampo al polpaccio si ferma un mese”, “datti una svegliata che sono mesi che rubi lo stipendio”.