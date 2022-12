Inter-Napoli, UFFICIALE: vietata la vendita dei tagliandi in Campania

Svolta in vista di Inter-Napoli, comunicazione ufficiale: vietata la vendita dei tagliandi in Campania

Il 4 gennaio è pronta a ripartire la Serie A e Inter-Napoli è certamente il big match in programma per la ripresa del campionato.

La sfida sa di ultima spiaggia per i nerazzurri, obbligati a rallentare la fuga dei partenopei e ad accorciare la distanza in classifica. Per i campani invece un’ulteriore opportunità di consolidare il primo posto e di allungare il distacco nei confronti di una diretta rivale. Si attende un San Siro tutto esaurito, ma dalla Prefettura di Milano arriva una disposizione ufficiale su quella che riguarda la vendita dei tagliandi.

Inter-Napoli, comunicato UFFICIALE dalla Prefettura

La Prefettura di Milano ha infatti diramato un comunicato ufficiale dove si vieta la vendita dei biglietti ai residenti della Regione Campania.

Questo il comunicato che appare sul sito della Prefettura meneghina:

“Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta del 22 dicembre 2022, ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione della partita di calcio Inter vs Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio 2023 presso lo Stadio G. Meazza, suggerendo al Prefetto, quale misura preventiva, di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta competizione sportiva o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse all’evento, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, in aderenza alle osservazioni indicate e su conforme valutazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con decreto adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso di tessera di fidelizzazione dell’ “S.S.C. Napoli”, fatti salvi i possessori di fidelity card della “Internazionale F.C.”, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi”.