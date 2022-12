CM.IT | Trattativa interrotta tre mesi fa, via a zero a giugno

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio e sono tante le indiscrezioni che circolano

Finalmente, il prossimo 4 gennaio le squadre della Serie A torneranno in campo dopo la pausa forzata per i Mondiali qatarioti, vinti dall’Argentina di capitan Leo Messi. Due giorni prima, la sessione invernale del calciomercato prenderà il via per terminare, poi, il 31 dello stesso mese.

Ma, com’è normale che sia, sono moltissime le indiscrezioni che impazzano e alcune di queste riguardano anche la Juventus dell’allenatore Massimiliano Allegri. Nonostante il momento delicato che vive la società, che il 18 gennaio eleggerà il nuovo consiglio d’amministrazione dopo le dimissioni in massa del precedente, con in testa il presidente Andrea Agnelli, in chiave mercato qualcosa di muove. Si parla, moltissimo, di Alexis Mac Allister, 24enne centrocampista del Brighton allenato da Roberto De Zerbi. Fresco vincitore della Coppa del Mondo sotto la guida del commissario tecnico Lionel Scaloni, il calciatore, di chiare origini scozzesi, è considerato come un obiettivo primario.

La richiesta è altissima, si parla di oltre 40 milioni di euro, e, ad oggi, appare difficile ipotizzare un investimento del genere da parte della Juventus nel mese prossimo. A meno che non arrivino cessioni importanti, come quella di Weston McKennie o Adrien Rabiot, quest’ultimo in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. Tornando, però, con i piedi per terra, sulla fascia destra potrebbe arrivare qualcuno in grado di far rifiatare Juan Cuadrado. Vi abbiamo parlato delle difficoltà per arrivare a Ivan Fresneda del Valladolid, così come quelle relative alla pista Diogo Dalot del Manchester United, fresco di prolungamento fino al 2024. E, infine, la possibilità rappresentata da Sergi Roberto, in scadenza di contratto nel giugno 2023.

Sergi Roberto non rinnova col Barcellona, via a giugno

Prodotto del vivaio del Barcellona, Sergi Roberto, 30 anni, si è trasformato nel corso degli anni da centrocampista a esterno destro difensivo, con ottimi risultati. Nella sua carriera, non c’è spazio, fino ad oggi, per una maglietta diversa da quella dei catalani.

Ma le cose cambieranno a fine stagione. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le trattative per il prolungamento contrattuale si sono interrotte bruscamente circa tre mesi fa e, al momento, non c’è spazio per un ripensamento. Dunque, se non subentreranno novità importanti, Sergi Roberto lascerà il Barcellona a giugno a parametro zero, mentre dal 1 febbraio potrà firmare per un altro club in vista della prossima annata. Allo stato attuale, con la Juventus non si registrano abboccamenti o contatti, ma l’idea potrebbe prendere piede nei prossimi mesi. E, se ci saranno novità, vi terremo aggiornati.