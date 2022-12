Mac Allister-Juve, non è come sembra: “Mi viene la pelle d’oca”

La Juventus di Allegri segue con molta attenzione Alexis Mac Allister, centrocampista di proprietà del Brighton: c’è l’annuncio in diretta

Il Mondiale non può che influenzare le scelte e i desideri dei club in ambito di calciomercato. In questa logica, ovviamente, rientra pure la Juventus, che studia le prossime mosse da compiere in entrata.

A tal proposito, ai bianconeri targati Massimiliano Allegri piace parecchio Alexis Mac Allister, mezz’ala classe ’98 che ha compiuto 24 anni lo scorso 24 dicembre e milita in Premier League nelle fila del Brighton. L’argentino, fresco vincitore della Coppa del Mondo da protagonista, accetterebbe molto volentieri una partenza in direzione Torino, ma l’operazione è tutt’altro che semplice specialmente a gennaio. Il contratto è in scadenza giugno 2025 (con opzione di rinnovo per un’altra stagione) e la valutazione si attesta intorno ai 50 milioni di euro.

E secondo il noto dirigente Pietro Lo Monaco, intervenuto a Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, ce ne sarebbero molti di profili del livello di Mac Allister: “È un buon giocatore e un eccellente centrocampista, ma l’Argentina è piena di calciatori così. Ci sono dei 2002-2003 che, con tutto il rispetto, lo valgono e hanno 4-5 anni di meno. C’è la tendenza ad esagerare. Ad esempio, mi viene la pelle d’oca quando sento che ci vogliono 120 milioni per Enzo Fernandez. Mi dico ‘Mammia mia, dove ci stiamo dirigendo’. Ce ne sono tanti di calciatori“.

Lo Monaco a Tv Play su Dybala: “Errore gravissimo”

Lo Monaco, poi, si sofferma su Paulo Dybala, tornato a disposizione di José Mourinho e della Roma: “È quasi rientrato nel mercato attuale. L’errore gravissimo di Dybala è che, rispetto a quando lo trattavo io a 1 milione e mezzo/3 milioni, è venuto in Italia un anno dopo per 12 milioni. Si è trattato di un’operazione magistrale da parte degli operatori del calcio argentino“.

Lo Monaco aggiunge: “Poi lo hanno rivenduto a 40 milioni di euro e già aveva influito sulle tendenze dell’attuale mercato. È un giocatore di classe, che ha una grande base tecnica. Se sta bene fisicamente, è in grado di far saltare gli equilibri. Però ha avuto troppi problemi fisici negli ultimi anni. Il fisico non eccezionale ha limitato la sua carriera e il suo rendimento in campo“.