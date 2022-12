Altro schiaffo alla Juventus: “Vogliamo tenerlo”

L’annuncio sulla firma ha spiazzato il club bianconero che sperava nell’ingaggio del calciatore

Brutte notizie per il mercato della Juventus in vista dei prossimi mesi. La società juventina sta infatti lavorando da tempo per l’ingaggio di uno dei calciatori più ambiti per la prossima estate, in virtù della scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno.

Sul taccuino del club bianconero da tempo vi è la necessità di andare alla ricerca di un terzino sinistro da consegnare a Massimiliano Allegri. Il rendimento di Alex Sandro non è stato all’altezza delle aspettative nelle ultime stagioni e il suo contratto con il club bianconero scadrà al termine dell’attuale stagione. Tra i diversi nomi valutati dalla dirigenza, ce n’è uno in particolare sul quale la Juve sembra aver messo gli occhi addosso.

Il profilo in questione è quello di Alex Grimaldo, terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Barcellona e di proprietà del Benfica. Lui come Alex Sandro sta per entrare negli ultimi sei mesi di contratto ed ha già ricevuto la corte di diversi top club in Europa. Tra questi, oltre alla Juventus, va segnalata anche la presenza dell’Inter, il cui affondo è però legato al futuro di Robin Gosens attratto dalle sirene tedesche.

Calciomercato Juve, Schmidt vuole blindare Grimaldo: “Vogliamo tenerlo”

Del futuro di Grimaldo ha parlato in conferenza stampa Roger Schmidt, il tecnico del Benfica. Oltre allo spagnolo anche Nicolas Otamendi, grande protagonista con l’Argentina dell’ultimo Mondiale, potrebbe lasciare il club portoghese per la scadenza del contratto. Ad ogni modo l’allenatore tedesco si è detto piuttosto ottimista in entrambi i casi, fiducioso di poter trattenere i suoi due leader dello spogliatoio.

Queste sono state le parole ripresa da ‘ABola’ in merito ai rinnovi di Grimaldo e Otamendi: “Spero, ovviamente, che firmino nuovi contratti e continuino ad essere nostri calciatori. Sono giocatori fondamentali, entrambi hanno fatto una grande stagione, anche al vertice, molto affidabili. Non è solo la loro prestazione ad essere buona, anche il loro atteggiamento è ottimo, quindi sono esempi per tutti i giocatori. Certo che vogliamo tenerli, il club ci sta lavorando“.