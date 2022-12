Zidane in panchina: c’è la data dell’annuncio ufficiale

Novità importanti per la panchina: a giorni si conoscerà ufficialmente il futuro del tecnico francese

Solo undici giorni fa l’Argentina di Lionel Messi ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. Dopo l’esordio con sconfitta, contro l‘Arabia Saudita, nessuno si sarebbe aspettato il successo degli uomini di Scaloni.

Nell’atto conclusivo ad essere battuta è stata la Francia di Didier Deschamps, una delle grandi favorite. I transalpini, nonostante mille difficoltà, per via dei tantissimi infortuni, sono riusciti ad arrivare fino in fondo. La delusione a Parigi è stata chiaramente tanta ma c’è stata la consapevolezza, fin dal primo momento, che Mbappé e compagni avessero giocato, comunque, un ottimo Mondiale.

Lo stesso non possono dire nazionali come il Brasile, la Spagna o il Portogallo, che hanno deciso di affidarsi ad una nuova guida tecnica. In casa Francia, questi, sono giorni di riflessione. Il presidente della Federazione, Noël Le Graët, subito dopo il ko contro l’Argentina aveva lasciato intendere di volere continuare con Deschamps. Sono passati 11 giorni e una scelta non è stata ancora presa.

Francia, panchina Nazionale: svolta in arrivo

Secondo Le Télégramme, questo giovedì, a Guingamp, si sarebbe tenuto un incontro tra il numero uno della Federazione e l’attuale commissario tecnico, che vedrà scadere il proprio contratto il 31 dicembre.

La volontà della Francia sarebbe quella di far firmare un biennale a Deschamps, che invece vorrebbe legarsi alla Nazionale per altri quattro anni, avendo così la possibilità di giocarsi un nuovo Mondiale. Secondo i media transalpini una decisione finale verrà presa il prossimo sei gennaio.

Non resta, dunque, che attendere ancora qualche giorno per capire chi guiderà la Francia. Una notizia che chiaramente interessa anche Zinedine Zidane, uno dei candidati alla panchina della Nazionale. L’ex Real Madrid è pronto a ripartire e se alla guida dei transalpini dovesse esserci ancora Deschamps, per il Pallone d’Oro potrebbero aprirsi nuove strade: il Brasile nei giorni scorsi ha manifestato interesse nei suoi confronti ma non ci si può dimenticare della Juventus, che non ha mai smesso di pensare a Zidane. In caso di addio di Massimiliano Allegri, il francese sarebbe il primo nome. Un nome che renderebbe felice tutto il popolo bianconero.