Nuovo Ds Juve: “È un onore”

Juventus alle prese con il restyling della dirigenza, il messaggio arriva forte e chiaro: “È un onore”

Dopo le dimissioni del Cda, Exor guarda alla Juventus che verrà. Il club bianconero sta vagliando una serie di opzioni per quello che sarà il futuro del club.

Uno dei nomi che John Elkann ed Exor stanno valutando è quello dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il dirigente neroverde è una delle opzioni possibili: il suo lavoro fatto in questi anni in Emilia è infatti parecchio apprezzato dalla società bianconera. Il Sassuolo si è valorizzato come una società sana, in grado di valorizzare tanti giocatori, molti dei quali italiani e di riuscire anche a qualificarsi in Europa. E parte del merito spetta certamente anche allo stesso Carnevali, che ha così parlato proprio in merito all’ipotesi di un suo approdo nella Torino bianconera. “Io in una big? Sicuramente essere accostato a società importanti fa un effetto importante” ha affermato l’ad degli emiliani.

Juventus, Carnevali: “Io in una big? Un onore, ma prima il mercato”

Carnevali ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima della sfida amichevole contro l’Inter a Reggio Emilia. “Essere accostato ai top club è una grande cosa, ma ora dobbiamo pensare al calciomercato per ora che è la componente più difficile”.

Parole che da una parte raffreddano le indiscrezioni su un possibile trasferimento in bianconero a breve, ma dall’altra tengono comunque aperta la porta all’ipotesi magari per fine stagione. A proposito di calciomercato, Carnevali si è soffermato in particolare sulla situazione Frattesi, corteggiato dalla Roma ma cercato anche dai club inglesi. Volontà del Sassuolo è però quella di cercare di trattenere i propri gioiellini, evitando di cederli a stagione in corso.