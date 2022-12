Uno salta, l’altro arriva: l’incastro che fa felice Allegri

L’intreccio di mercato potrebbe regalare all’allenatore toscano il terzino tanto richiesto per la rosa bianconera

Le strade del mercato – si sa – sono infinite, e questo la Juventus lo sa particolarmente bene. Non è un caso se una delle ultime operazioni pensate dal club bianconero potrebbe chiamare in gioco almeno tre diversi attori prima della conclusione definiva dell’intreccio.

Uno degli obiettivi prioritari della Juventus tra questo gennaio e la prossima estate, è quello di rivoluzionare le proprie corsie esterne. Massimiliano Allegri ha bisogno di nuovi terzini e, sia a destra che a sinistra, potrebbe stravolgere i titolari. Sia Alex Sandro che Cuadrado andranno in scadenza di contratto e potrebbero lasciare la squadra a costo zero. Da qui la forte esigenza da parte del club di andare a ricercare quanto prima dei possibili sostituti.

Per quanto riguarda la fascia destra, in particolare, negli ultimi tempi si è tornato a parlare dell’ex Milan Diogo Dalot. Il terzino portoghese di proprietà del Manchester United sarebbe dovuto andare in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023, ma lo stesso club inglese ha invece deciso di esercitare l’opzione per il prolungamento automatico del contratto almeno per un’altra stagione così da poter eventualmente monetizzare la sua cessione in estate.

Calciomercato Juve, l’intreccio con il Manchester United può liberare Dalot

A favorire l’addio di Dalot dal Manchester United potrebbe essere un altro nome vicino alla Juventus.

Si tratta di Malo Gusto, terzino destro di proprietà del Lione che piace ai bianconeri. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, sia i ‘Red Devils’ che il Newcastle starebbero preparando un’offerta importante per aggiudicarsi l’esterno francese classe 2003 già questo gennaio. A fronte di una richiesta pari a 35 milioni di euro, però, l’operazione potrebbe slittare al prossimo giugno.

Qualora a spuntarla dovesse essere proprio il Manchester United, per la Juve sarebbe tutto sommato un colpo facile da digerire. Con l’ingaggio del francese, il club bianconero potrebbe infatti tornare a bussare alla porta degli inglesi per chiedere proprio di Dalot. A quel punto, considerata la concorrenza in quel ruolo, il portoghese andrebbe a spingere verso la cessione fornendo un assist invitante ai bianconeri.