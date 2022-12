Chiesa e Allegri hanno un obiettivo chiaro. C’è anche l’assist per Vlahovic

Federico Chiesa è tornato ad allenarsi alla Continassa: Allegri ritrova uno dei suoi campioni per continuare a cullare il sogno scudetto

Federico Chiesa scalpita e non vede l’ora di riprendersi il tempo perduto. L’asso della Juventus è rimasto fuori fino a novembre dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio e ad un anno quasi dalle lacrime dell’Olimpico vuole tornare a trascinare in campo la ‘Vecchia Signora’.

L’ex Fiorentina durante la lunga sosta per il Mondiale si è dovuto nuovamente fermare ai box per un lieve affaticamento muscolare, semplice intoppo sul percorso per il completo recupero come chiosato da Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero non vede l’ora di riavere Chiesa a pieni giri e lo ha ritrovato alla ripresa degli allenamenti alla Continassa dopo le festività natalizie. Il numero 7 già domani metterà minuti nelle gambe nell’amichevole contro lo Standard Liegi all’Allianz Stadium, ultimo test prima del ritorno ufficiale del campionato che vedrà la Juve impegnata il 4 gennaio nella trasferta con la Cremonese. Chiesa è in buone condizioni come filtra dagli spifferi della Continassa, ma deve certamente affinare ancora la firma fisica per reggere tutti i 90 minuti di gioco.

Juventus, Chiesa scalpita: c’è il Napoli nel mirino

Il nazionale azzurro classe ’97 non ha ancora nelle gambe la tenuta per una partita intera, con Allegri e il suo staff che hanno preparato una tabella a tappe per rivedere il giocatore in campo dal primo minuto.

Difficilmente Chiesa sarà titolare a Cremona, con l’allenatore toscano che potrebbe utilizzarlo a partita in corso come del resto pianificato per domani pomeriggio nella sfida con i belgi dello Standard. Nel mirino dell’attaccante e di Allegri c’è il big match del ‘Maradona’ contro il Napoli del 13 gennaio: Chiesa punta ad esserci nell’incrocio che può consentire alla Juventus di tornare in piena corsa per lo scudetto e i prossimi giorni saranno fondamentali in questo senso per capire lo stato delle condizioni del numero 7. Altrimenti la serata giusta per rivederlo all’opera da titolare a dodici mesi di distanza dall’ultima volta potrebbe essere la gara di Coppa Italia del 19 gennaio a Torino con il Monza.

Intanto Allegri studia la ‘nuova’ posizione in campo di Chiesa che nel 3-5-2 del mister bianconero andrebbe a giostrare da punta insieme al gemello Vlahovic, ovviamente in attesa che il serbo si metta definitivamente alle spalle la fastidiosissima infiammazione pubalgica. I due tornerebbero a duettare insieme come ai tempi di Firenze e un Vlahovic ritrovato nella seconda parte di stagione allontanerebbe i rumors su un eventuale addio in estate del centravanti alla ‘Vecchia Signora’. Senza dimenticare inoltre la duttilità del figlio d’arte che può essere utilizzato nello scacchiere allegriano da quinto di centrocampo o nel tridente offensivo in caso di ritorno al 4-3-3. Chiesa torna al centro del villaggio: Allegri ne ha disperato bisogno per continuare a cullare il sogno scudetto.