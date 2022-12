Stupore Juventus, arriva la firma

Il centrocampista è ad un passo dal prolungamento del contratto. Fumata bianca davvero vicina

Solo due partite ad agosto in Premier League, poi un lungo calvario che non gli ha permesso di dare il proprio contributo al Chelsea e poi alla Nazionale francese.

N’Golo Kanté ha tanta voglia di tornare in campo per mostrare a tutti di essere quel calciatore che per un periodo è stato considerato il miglior centrocampista al mondo.

Il francese 31enne vedrà scadere il contratto il prossimo 30 giugno e le squadre interessate – nonostante le incognite fisiche – non mancano. Nell’ultimo periodo Kanté è stato accostato anche a diverse squadre italiane, Inter, Roma e soprattutto Juventus. I bianconeri devono fare i conti con il sempre più probabile addio di Adrien Rabiot. Troppo alte, infatti, le richieste della mamma-agente: il centrocampista francese potrebbe così fare le valigie al termine della stagione, al pari di Paredes, che nella prima parte di stagione non ha convinto per nulla. Ad oggi appare davvero difficile un suo riscatto in estate.

Kanté è uno dei tanti profili accostati alla Juventus. Il centrocampista parigino, però, piace davvero a tanti. Oltre alle italiane, sopracitate, bisogna fare i conti con il Barcellona, sempre molto attento ai calciatori in scadenza. Ma l’insidia maggiore è rappresenta dal Chelsea. Il club londinese, infatti, non ha deciso di mollare Kanté, che potrebbe presto prolungare il proprio accordo. Come riporta ‘TheAthletic’, ci sono stati dei progressi significativi nei colloqui per il rinnovo.

Calciomercato Chelsea, non solo Kanté: super colpo a centrocampo

Il Chelsea, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi a Kanté. L’idea della squadra inglese sarebbe, infatti, quella di regalarsi un super colpo per la mediana.

Due i nomi sul taccuino, quello di Enzo Fernandez e Jude Victor William Bellingham. Entrambi giovanissimi e autore di un grande Mondiale, in Qatar, rispettivamente con la maglia dell’Argentina e dell’Inghilterra. Aggiudicarseli, però, non sarà per nulla facile. Il prezzo fissato da Benfica e Borussia Dortmund è superiore ai 100 milioni di euro e la concorrenza è davvero agguerrita. Il Chelsea dovrà fare i conti, infatti, con Real Madrid, Psg, Manchester City e United. Tra gennaio e giugno si proverà così il grande assalto al centrocampista.