Beffa Juve, il Chelsea ha già trovato l’accordo

Juventus beffata sul mercato, l’affare rischia seriamente di sfumare: il Chelsea ha già trovato l’accordo

La Francia è da tempo uno dei mercati più floridi e ricchi di talento: la Ligue 1 è uno dei campionati più giovani e dove sono esplosi tantissimi ragazzi talentuosi.

Uno di questi è sicuramente Benoit Badiashile, difensore centrale del Monaco classe 2001, già nel giro della nazionale transalpina e con all’attivo oltre 100 presenze collezionate con la squadra del Principato. Sotto contratto sino al 2024, il difensore centrale di piede mancino ha saputo attirare su di sé l’interesse di numerosi top club europei.

Juve, niente Badiashile: accordo col Chelsea

Uno di questi è sicuramente la Juventus, club che da tempo sonda il terreno per un nuovo difensore centrale mancino. Il transalpino piace molto ai bianconeri, ma un suo approdo a Torino sembra farsi davvero complesso.

Complesso ancor più per il fatto che il Chelsea, un altro dei club interessati al talentuoso giocatore del Monaco, sembra aver ormai raggiunto un accordo con il ragazzo. Come infatti affermato dal giornalista della ‘Cbs’ Ben Jacobs, i londinesi avrebbero già raggiunto un accordo con il giocatore francese, che ha impressionato il club per le sue qualità, in particolare per le sue abilità aeree, la sua calma e bravura in fase di costruzione e la sua aggressività in marcatura.