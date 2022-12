Presunta rissa e smentita, protagonista il fratello di Balotelli: cos’è successo

La presunta rissa e la successiva smentita, protagonista il fratello di Balotelli: ecco cos’è successo

Nelle ultime ore il ‘Giornale di Brescia’ ha riportato una notizia riguardante Enock Balotelli, fratello di Mario, per un presunto coinvolgimento in una violenta rissa all’esterno di un locale di via Orzinuovi a Brescia, nella notte dell’antivigilia di Natale.

Stando alla versione dei fatti, nel verbale c’è anche il nome del rapper Prince The Goat che, secondo il racconto della vittima del pestaggio, un 26enne di origine tunisina, avrebbe partecipato alla scazzottata, incitando Enock a colpire ancora e minacciando: “Non sai contro chi ti sei messo. Ricorda che Brescia è nostra”. Non si è fatta attendere, però, la replica del fratello dell’ex Inter, Milan e Manchester City, che nelle scorse ore ha raccontato la sua versione dei fatti.

La smentita di Enock Balotelli

“Sono state scritte e dette un sacco di bugie. Io parlerò a tempo debito e agirò legalmente”, ha dichiarato Enock al ‘Corriere della Sera’.

Il calciatore si difende così: “A me non è ancora arrivata alcuna notifica della denuncia, né me la sarei aspettata, visto che il ragazzo alla fine della lite mi aveva addirittura chiesto scusa”. I Carabinieri della Compagnia di Brescia, in ogni caso, sono comunque al lavoro per accertare tutti i dettagli della vicenda ancora poco chiari.