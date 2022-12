Bufera su Di Maria, interviene la moglie: attacco frontale all’ex Milan

Non si sono ancora placate le polemiche tra Argentina e Francia generate dalla vittoria dei Mondiali dell’albiceleste

Con il successo della Nazionale Argentina agli ultimi Mondiali di Qatar 2022, è nata ufficialmente una nuova accesa rivalità con quella Francese. Al di là di una finale spettacolare e ricca di colpi di scena, sono state soprattutto le celebrazioni del post a creare polemica tra gli avversari.

In modo particolare, ad alzare i toni è stato l’ex calciatore del Milan Adil Rami, il quale non ha utilizzato mezzi termini per attaccare frontalmente il ‘Dibu’ Martinez. Il portiere argentino, premiato con il guanto d’Oro come miglior estremo difensore dei Mondiali, è stato preso di mira per i ripetuti sfottò contro Kylian Mbappé durante le celebrazioni. Il difensore, a tal proposito, lo aveva definito come “il il più grande cog….e del calcio. Il più odiato”.

A difesa del portiere di proprietà dell’Aston Villa erano poi intervenuti i due connazionali e compagni alla Juventus, Angel Di Maria e Leandro Paredes. L’esterno aveva risposto all’ex milanista scrivendo: “Il Dibu è il miglior portiere del mondo. Vai a piangere altrove”. Un commento che ha fatto scattare nuovamente l’ira del difensore francese, il quale ha così ribattuto: “Puoi insegnarmi?”.

Argentina-Francia non finisce mai, nuova bufera tra Di Maria e Adil Rami

A quest’ultima risposta di Rami, ecco che nel dibattito è intervenuta anche la moglie di Angel Di Maria, vale a dire Jorgelina Cardoso.

Lady Di Maria è entrata a gamba tesa contro il francese, postando nelle scorse ore una storia polemica su Instagram nella quale è stato realizzato un collage con alcune notizie che riguardavano sia il marito ma soprattutto Rami, coinvolto in passato vicende poco chiare e spiacevoli.

Questo il messaggio social lanciato da Jorgelina Cardoso: “Angel ti può insegnare a piangere, a trattare una donna come un gentleman e a segnare un gol durante la finale. Felice anno nuovo genio!”. Una vicenda che sembra non avere una fine e che testimonia il clima teso di una delle finali più spettacolari e belle di sempre nella storia dei mondiali di calcio.