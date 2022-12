Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sulla prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ la Juventus e i prossimi obiettivi, con protagonista Allegri. “Max ci mette il muso”, il titolo con il volto del tecnico bianconero e i suoi due pupilli: Rabiot e Mac Allister. ‘Futuro Juve, Allegri fa il mercato‘, si legge in taglio alto. Poi il box con Andrea Agnelli e il suo discorso all’assemblea degli azionisti: “Fatto un bel lavoro”, ‘Un caso lo show di Moggi e la chiavetta-Calciopoli’. Di spalla il Milan: ‘Un Leao da rinnovao’ con la trattativa per il portoghese ‘tentato’ dall’ingaggio di 6 milioni offerto dai rossoneri. E sotto l’Inter ‘allo scoperto’ che va all-in su Marcus Thuram: ‘C’è l’offerta, cinque anni a 5 milioni’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ apertura dedicata a Inter-Napoli, big match di Serie A alla ripresa: ‘Il vento del Qatar spinge Spalletti’, il titolo. In prima pagina c’è però soprattutto Allegri: ‘Fa tutto Max. La nuova Juve, pieni poteri ad Allegri almeno fino a giugno’. Il tecnico livornese ‘avrà il controllo dell’area tecnica’. Per il Milan si parla invece di Giroud: ‘Il rinnovo è sul tavolo’. E poi Dybala di ritorno a Roma: ‘Rientro da campione’. Infine ‘Tuttosport’ con la prima pagina dedicata ad Andrea Agnelli e il suo discorso con un titolo decisamente suggestivo e significativo: ‘Poi magari torna… Ieri ultima assemblea dei soci da presidente, ma resta vicino alla Juve come proprietario. Così, può essere un arrivederci. Ad Allegri basterà il quarto posto per essere confermato’. Poi il Torino alle prese con l’ennesimo stop del suo attaccante: “Calvario Pellegri. Emergenza Nzola’. Poi il commento sulle decisioni della Lega: ‘Serie A, svegliati. Giocano tutti tranne te’. E infine la bagarre in Serie B tra campioni del mondo: Grosso, Inzaghi e Gilardino.

Rassegna stampa 28 dicembre: prime pagine ‘Mundo Deportivo’ e ‘L’Equipe’

Spostandoci all’estero, a catturare l’attenzione è il ‘Mundo Deportivo’ che dà la notizia relativa a Sergio Busquets. Era scontato e già deciso il suo addio a scadenza a giugno, con un’avventura già segnata in Mls. ‘Cambio de planes’, il titolo in prima pagina dal momento che una conversazione con Xavi e il rinnovo di Messi col PSG potrebbero convincerlo e prolungare il contratto in blaugrana. Non solo, perché lo staff tecnico catalano vorrebbe anche trattenere Sergi Roberto. In Francia invece c’è attesa per il ritorno dei due assi del PSG: “Neymar-Mbappe presents!’ scrive ‘L’Equipe’ in vista del match di stasera con lo Strasburgo. Poi toccherà a Messi. E in taglio alto ‘Badiashile vers Chelsea…’