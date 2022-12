“Nemmeno un minuto in campo e posta foto”: non ne fa una giusta

Ancora una volta l’utilizzo dei social da parte dei giocatori porta a critiche e a polemiche: “Nemmeno un minuto in campo e posta foto”

I social danno la possibilità di scorgere spaccati di vita dei calciatori, idoli delle folle e icone moderne, ma possono anche portare a critiche imponenti. È il caso di tutti quei giocatori che non sono presenti sul terreno da gioco per infortunio e postano foto di attività extra-calcistiche. L’ultimo esempio di questa categoria è Paul Pogba.

Il francese della Juventus ha suscitato enormi critiche sui social per aver postato un selfie delle sue vacanze sulla neve. Da quando è tornato a Torino non sono molte le soddisfazioni date ai tifosi, anzi non ne sono ancora arrivate. L’infortunio al menisco subito nel corso della tournée americana, e una pessima gestione del suo recupero, non ha permesso al ‘Polpo’ di giocare nemmeno un minuto in bianconero. Oggi sono arrivate nuove critiche per Pogba.

Altre critiche a Pogba: “Non ha giocato nemmeno un minuto e posta foto”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Furio Focolari ha usato parole forti nei confronti di Paul Pogba: “Non hai giocato nemmeno un minuto e posti foto delle tue vacanze sulla neve, ma sei scemo?”.

Le critiche del giornalista si accodano a quelle di molti tifosi bianconeri, che avrebbero preferito parlare di Pogba per le sue gesta in campo piuttosto che per tutte le questioni extra-calcistiche che lo stanno vedendo protagonista negli ultimi mesi. Il francese ha seguito anche la finale dei Mondiali in Qatar insieme a Ibrahimovic, un altro lungo degente che ha attirato anche diverse critiche.

L’obiettivo di Pogba per rientrare in campo è la sfida di campionato con il Napoli, anche se la data cerchiata in rosso è quella del 19 gennaio: il match di Coppa Italia contro il Monza potrebbe essere quello giusto per rivedere il francese. Per come si è messa la situazione, l’unico modo a disposizione di Pogba per mettere fine a tutte queste polemiche è far parlare il campo. Fino a quel momento, però, una gestione più oculata dei propri social media potrebbe essere auspicabile.