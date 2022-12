Vince e ‘attacca’ la Juve: “Lì ho dubitato di me stesso”

Dejan Kulusevski porta a casa il Pallone d’oro svedese per l’annata 2022, per la prima volta nella sua giovane carriera. Un riconoscimento importante al margine del quale ha parlato anche della sua esperienza alla Juventus

La svolta della carriera di Dejan Kulusevski è arrivata a gennaio 2022 con l’addio alla Juventus e l’approdo al Tottenham di Antonio Conte. Dopo mesi molto complicati a Torino, l’esterno svedese si è rilanciato alla grande in un contesto difficile come la Premier League.

Impatto eccezionale sin dal suo arrivo in Inghilterra con 5 gol e ben 8 assist nei primi sei mesi a Londra, prima di riconfermarsi su buoni ritmi anche nel corso di questa annata dove non sta facendo mancare il suo apporto. Il classe 2000 ha alzato così tanto l’asticella delle prestazioni da ricevere il prestigioso Pallone d’oro svedese come miglior calciatore dell’anno per ciò che concerne il suo paese. Kulusevski succede nell’albo d’oro ad Emil Forsberg riuscendo peraltro a vincere la sua prima edizione anche prima rispetto ad un mostro sacro come Zlatan Ibrahimovic che dovette attendere i 24 anni.

Juventus, Kulusevski ricorda il periodo bianconero: “È stato molto duro”

È inevitabile sottolineare come l’addio alla Juventus e il passaggio al Tottenham di Conte abbia inciso in maniera decisiva nel cambi di ritmo della carriera di Kulusevski, ora più sicuro anche di se stesso.

Tutto questo emerge anche dalle parole dello stesso ex bianconero che in una lunga intervista a ‘SportBladet’ si è anche soffermato sul suo periodo a Torino con particolare riferimento all’annata con Allegri al timone: “Nella seconda stagione, ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata questa voce. “Forse non sono così bravo come penso.” È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Poi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi in campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Che sono in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo. Ci saranno anche momenti brutti. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club. Ma sono sempre pronto nel caso finisca”.

Ancora sull’avventura alla Juve: “Ricordo il periodo con umiltà, è stato molto duro. Un sacco di cose che non tornavano e mi sentivo come se fossi nel posto sbagliato. Quindi sono molto grato e felice di esserne uscito e ora sono molto più forte e ho avuto una buona stagione in Premier League che è sempre stato il mio sogno. È lì che volevo giocare”.