C’è la firma per Verratti: arriva l’annuncio UFFICIALE

Il centrocampista italiano ha siglato un nuovo contratto fino al 30 giungo 2026. L’annuncio ufficiale è appena arrivato

Nuovo contratto per Marco Verratti. Il centrocampista italiano ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2026.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale: l’ex Pescara si è legato al Psg per altri 4 anni. Il precedente accordo del 30enne scadeva nel 2024. Nel futuro di uno dei pilastri della Nazionale di Roberto Mancini ci sarà dunque Parigi e la Torre Eiffel.

Sono attualmente dieci le stagioni giocate nella capitale francese: come riporta il sito ufficiale, Verratti ha collezionato 398 presenze ufficiali ed è attualmente il secondo giocatore con più presenze nella storia del Psg, dietro Jean-Marc Pilorget, fermo a 435. L’italiano si appresta dunque ad agguantare il primato.

Calciomercato Psg, attesa per il rinnovo più importante

Il Psg riesce così a mettere a segno un rinnovo importante, blindando uno dei giocatori più rappresentativi. In passato Verratti è stato cercato dalla Juventus ma la volontà del giocatore è stata sempre quella di proseguire sotto la Torre Eiffel. Il suo rinnovo non è mai stato in discussione e puntualmente è arrivato prima della chiusura dell’anno.

Ora si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo di Lionel Messi. L’attaccante argentino, dopo aver trionfato al Mondiale, è intenzionato a conquistare la Champions League con il Psg. La ‘Pulce’, che il prossimo 24 giugno compirà 36 anni, ha un contratto in scadenza fra sei mesi ma secondo i beninformati un accordo per il prolungamento sarebbe stato trovato nei giorni scorsi. Un summit tra Luis Campos, Jorge Messi e il numero uno del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che avrebbe portato alla fumata bianca.

Niente Barcellona, dunque, per Messi, che sembrava poter far ritorno in Catalogna. Il rinnovo più importante è arrivato però qualche mese fa, quando Al-Khelaifi è riuscito a blindare Kylian Mbappé. Un contratto di soli tre anni, che dovrà dunque essere ridiscusso a breve. Lo scorso maggio è stato respinto il forte pressing del Real Madrid ma l’approdo in Spagna del campione francese resta ancora possibile.