Insidia per Spalletti: a sorpresa irrompe il Barcellona

Il Napoli si prepara a riprendere il campionato da primo della classe, ma Spalletti fa i conti con l’irruzione del Barcellona

Primo in Serie A, agli ottavi di Champions (da primo), una sola sconfitta nella prima parte di stagione. La pausa per i Mondiali ha interrotto il periodo magico del Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri sono stati una macchina perfetta fino allo stop forzato per la rassegna iridata e ora c’è la curiosità di capire quel che accadrà alla ripresa del campionato. Riusciranno i partenopei a mantenere il ritmo fin qui tenuto e il primo posto in classifica oppure arriverà il ritorno di Milan, Juventus e Inter che inseguono alle spalle della band di Spalletti? L’interrogativo avrà una prima risposta il 4 gennaio quando il Napoli andrà a San Siro contro la squadra di Inzaghi.

Intanto però c’è il mercato a tenere banco e, come logica conseguenza della splendida prima parte di stagione, non sono pochi gli azzurri che hanno attirato l’attenzione di squadre europee di prima fascia. Tra queste c’è il Barcellona che ha messo gli occhi su uno dei perni della squadra di Spalletti.

Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole un azzurro

Stando a quanto riferisce ‘sport.es’, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli.

I blaugrana hanno la necessità di acquistare dei terzini e tra i vari Pavard e Meunier, sarebbe stato fatto anche il nome dell’azzurro. Un affare però – riferisce lo stesso portale – difficile da completare per la valutazione alta del calciatore.

Inoltre, come raccontato a Tv Play dal suo agente Mario Giuffrida, la volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli ed è per questo che con la società partenopea sarà presto discusso il rinnovo di contratto. Intanto si registra l’interessamento del Barcellona che potrebbe far partire l’assalto soltanto in estate visto che a gennaio non ha la possibilità di intervenire in maniera pesante sul mercato, se non davanti ad uscite altrettanto importanti.