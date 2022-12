Zidane-Juventus, sorpasso e nuovo ribaltone: non era mai successo

Calciomercato Juventus, l’approdo di Zinedine Zidane sulla panchina bianconera prende quota: l’indizio fuga ogni dubbio.

Manca sempre meno alla ripartenza di un campionato nel quale fino a questo momento il Napoli ha ricoperto i ruoli della lepre imprendibile. La Juventus, dal canto suo, vuole dare continuità al filotto di sei vittorie consecutive maturato nell’ultimo stralcio del 2022, che ha permesso a Vlahovic e compagni di portarsi al terzo posto in classifica.

Ma non solo. Dopo l’estromissione dalla Champions League, l’attenzione mediatica era focalizzata in maniera importante sul futuro di Max Allegri. Il tecnico livornese, che Agnelli ha sempre blindato, è stato confermato anche dal nuovo corso bianconero. Elkann considera Allegri l’uomo giusto al quale affidare le redini di una squadra che chiaramente dovrà isolarsi dalle tante voci dell’ultimo periodo. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto fino al 2025 da circa 9 milioni di euro netti a stagioni, Allegri sembra essere quasi intoccabile, a maggior ragione dopo gli ultimi incoraggianti risultati ottenuti in campionato.

Calciomercato Juventus, il sogno di Zidane prende quota: la conferma dei bookmaker

All’ombra della Mole, però, sono i risultati ad avere l’ultima parola. Qualora la compagine bianconera dovesse rifinire nel tunnel nel quale era sprofondato a metà autunno, non possono essere esclusi clamorosi ribaltoni in panchina. Il tutto correlato al bagno di sangue economico che ciò comporterebbe.

Uno scenario che in casa Juve non si vuole caldeggiare, ma che con i se e con i ma potrebbe almeno in teoria ritornare in auge. Il cammino in Europa League, sotto questo punto di vista, dovrebbe configurarsi come autentico spartiacque. Ma quali potrebbero essere i nomi dei successori di Allegri? I profili sono sempre gli stessi. Dal sogno Conte, al quale il Tottenham ha offerto un ricco contratto per provare a blindarlo, all’utopia Zidane. Già, Zizou, che come il fantasma di Macbeth ad ogni sessione di mercato agita le notti insonni dei tifosi della Juventus. Fino a poche settimane fa sembrava quasi fatto l’approdo dell’ex tecnico del Real sulla panchina della Federazione francese. I “Galletti”, però, potrebbero continuare a dare fiducia a Deschamps, con Zidane che a sua volta sarebbe stato contattato anche da Brasile e Portogallo.

Ipotizzare un approdo di Zidane alla Juve, per questioni economiche e non solo, oggi come oggi è fantamercato. I betting analyst di Snai, però, hanno rilanciato questo tipo di suggestione, bancando il passaggio di Zizou all’ombra della Mole 3 volte la posta. Inseguono le opzioni legate alla Nazionale Francese (3.50), e il romantico ritorno al Real Madrid (5.00). Più indietro le candidature del Brasile (7.50) e del Psg (10).