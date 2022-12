Il colpo Gakpo può inguaiare la Juventus: cosa sta succedendo

Il colpo Gakpo da parte del Liverpool può rappresentare un problema per la Juventus: ecco cosa sta succedendo

L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa: il Liverpool ha sbaragliato la concorrenza e messo le mani su uno dei calciatori che si è imposto all’attenzione ai Mondiali.

Cody Gakpo è un nuovo calciatore dei ‘Reds’ con il comunicato pubblicato dal Psv Eindhoven che non fa riferimento a cifre ma parla di un “trasferimento record” per il club olandese. Gakpo, che prima dei Mondiali era finito anche nel mirino di Juventus e Milan, esce quindi dalla lista dei possibili obiettivi del Manchester United. I Red Devils, per ammissione dello stesso ten Hag, hanno la necessità a gennaio di intervenire nel reparto offensivo e si lavora ora ad una cinquina di nomi da cui potrebbe uscire il profilo giusto. Un pokerissimo che può mettere in allarme la Juventus: ecco il motivo.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic per lo United

C’è anche Dusan Vlahovic tra gli obiettivi del Manchester United per l’attacco. Un assalto che potrebbe partire già a gennaio anche se appare complicato che i bianconeri possono dare il via libera ad una cessione tanto pesante a stagione in corso.

Più fattibili, magari anche meno onerosi, gli altri quattro nomi che, stando a quanto riporta il ‘Sun’, sono nel mirino del club inglese. In pole c’è Gonçalo Ramos, protagonista ai Mondiali con tre gol quando è stato schierato titolare al posto di Cristiano Ronaldo. Il Benfica non è certamente un cliente facile da convincere se non con una ricca offerta ed allora le alternative portano in Spagna e precisamente al Barcellona dove Memphis Depay è pronto a fare le valigie. In questo caso servirà una cifra più abbordabile ma comunque non bassa considerando il contratto in scadenza 2023. Infine, la cinquina è completata da Joao Felix, altro big destinato a cambiare maglia tra gennaio e giugno, e il talento emergente del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. Il 18enne è un altro degli attaccanti in scadenza che potrebbe rappresentare una grande occasione anche in ottica futura.