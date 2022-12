Vlahovic, c’è un piano per l’addio nel prossimo calciomercato estivo. Gli ultimi aggiornamenti sul bomber della Juventus

In casa Juventus c’è grande apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic. La pubalgia, infatti, non è ancora risolta e continua a tormentare l’attaccante serbo.

Dopo l’amichevole Juve-Rijeka, Massimiliano Allegri ha fatto un aggiornamento in vista della ripresa del campionato: “Ha iniziato un percorso di riabilitazione dopo questa sintomatologia che non è scomparsa nemmeno durante il Mondiale. Speriamo solo di riaverlo nel più breve tempo possibile. Vediamo, è punto interrogativo e adesso sta ancora facendo la rieducazione per tornare nelle migliori condizioni. Pogba? Ha fatto due giorni di corsa, per ora le cose vanno bene. Siamo tutti fiduciosi, spero di riaverlo in condizioni accettabili nel più breve tempo possibile”. Il classe 2000 non è ancora pronto e la sua presenza con la Cremonese, il prossimo 4 gennaio alla ripresa, è sempre più a rischio. Lo staff medico bianconero non vuole correre rischi e le condizioni del giocatore sono ancora troppo precarie. Almeno per le prime partite di gennaio, dunque, Allegri non avrà a disposizione il suo bomber, che continua a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Nelle ultime settimane l’ex Fiorentina è stato associato a diversi top club, pronti a dare l’assalto al giocatore a partire dalla prossima estate.

Calciomercato Juventus, le possibili offerte cash per Dusan Vlahovic

Il club bianconero si priverà del serbo solo di fronte ad un’offerta solo cash ed irrinunciabile. La sua valutazione è di almeno 80-90 milioni di euro.

Sono almeno tre i club accostati al centravanti che nella prossima estate potrebbero permettersi tale cifra. In primis il Manchester United, che è alla ricerca di un nuovo bomber dopo la separazione con Cristiano Ronaldo: i ‘Red Devils’ sono pronti a spendere sul mercato e Vlahovic potrebbe finire in cima alla lista. Occhi puntati anche sul Chelsea di Potter, che dopo Lukaku è alla ricerca di un nuovo centravanti, e sul ricco Newcastle. La società inglese del fondo FIP è in piena zona Champions League e in caso di qualificazione avrà una potenza di fuoco sul mercato. La Juventus, dunque, è già avvisata.