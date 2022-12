Freccia spagnola per la Juventus! Ecco come può arrivare a giugno

La fascia destra della Juventus necessita di interventi importanti tra il calciomercato di gennaio e quello di giugno: ecco l’ultima idea

Ieri si è svolta l’assemblea degli azionisti in casa Juventus. I discorsi dell’ex presidente Andrea Agnelli e, successivamente, di Luciano Moggi hanno lasciato il segno. In particolare, l’85enne ex direttore generale bianconero ha lanciato accuse pesantissime, tornando anche sull’annosa questione ‘Calciopoli‘.

In ogni caso, a gennaio verrà proclamato il nuovo consiglio d’amministrazione con gli uomini indicati da Exor, la controllante della Juventus, pronti a rimettere le cose a posto e a programmare il futuro, prossimo innanzitutto. Sì, perché la sessione invernale del calciomercato incombe e la squadra a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha acquisito potere decisionale, ha bisogno di almeno un innesto. La fascia destra, infatti, è quella che necessità di un intervento immediato. Il solo Juan Cuadrado, 34 anni, non può garantire solidità e continuità di rendimento. Alle sue spalle, c’è poco o nulla, con Mattia De Sciglio spesso fermo ai box per infortunio e Danilo ormai stabilmente spostato al centro della difesa.

In quest’ottica, in vista della sessione invernale del mercato, si è parlato di Rick Karsdorp della Roma, ma la richiesta economica del club giallorosso spaventa anche il Fulham, come raccontato da Calciomercato.it nelle scorse ore. Vi abbiamo anche parlato delle difficoltà per arrivare a Ivan Fresneda, 18enne del Valladolid di Ronaldo, così come quelle relative a Diogo Dalot, con il Manchester United che ha attivato la clausola presente nel contratto per il prolungamento annuale del contratto, adesso in scadenza il 30 giugno 2024. Tutte piste difficilmente praticabili, mentre in vista della prossima stagione c’è un’idea a parametro zero che potrebbe stuzzicare la dirigenza del club torinese.

Sergi Roberto a zero, la Juve ci può pensare

Stiamo parlando di Sergi Roberto, 30enne polivalente calciatore del Barcellona. Ma non sarà facile strapparlo ai catalani. Infatti, il tecnico Xavi ha chiesto alla dirigenza la conferma del canterano come priorità in vista della prossima stagione.

E lo stesso calciatore appare convinto di restare a vestire i colori blaugrana, che non ha mai lasciato nella sua carriera. Chiaramente, però, la scadenza del contratto a giugno stuzzica, e non poco, e anche la Juventus potrebbe farci un pensierino provando a spazzare via le resistenze del calciatore con un’offerta importante e un progetto solido. Di certo, tra il prossimo mese e giugno, la società italiana dovrà intervenire per rinforzare la fascia e Sergi Roberto potrebbe rappresentare un’opzione interessante da svincolato. A meno che non firmi prima il rinnovo col Barcellona.