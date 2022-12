Rivoluzione Juventus: torna e si porta il pupillo

La Juventus è pronta alla grande rivoluzione societaria: il nuovo dirigente è una vecchia conoscenza e può tornare con il pupillo

La rivoluzione in casa Juventus è ormai partita, resta da vedere solo a cosa porterà. Ieri si è consumato il penultimo atto del vecchio Cda e del presidente Andrea Agnelli con l’Assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio.

Ora il 18 gennaio ci sarà il passaggio di consegne con Gianluca Ferrero nominato nuovo presidente e gli altri quattro consiglieri, tutti di area tecnica. Una svolta impressa da Exor per affrontare le problematiche giuridiche ed economiche che in questo momento si prendono la scena, mentre l’area sportiva sarà almeno nei prossimi mesi affidata a Cherubini e Allegri.

Arriverà però il momento di volti nuovi anche in quest’area della società e i nomi si rincorrono per quello che sarà la figura di riferimento prescelta. Da Del Piero al ritorno di Marotta, passando per Giuntoli e Massara, arrivando anche a Giovanni Rossi. L’attuale direttore sportivo del Sassuolo è già stato alla Juventus: dal 2010 al 2013 come responsabile e ds delle squadre giovanili. Ora potrebbe tornare, questa volta in prima squadra, e non arrivare da Sassuolo da solo.

Calciomercato Juventus, Rossi si porta il pupillo

Giovanni Rossi è uno dei papabili per il ruolo di direttore sportivo della Juventus. Dovesse davvero tornare a Torino, inevitabilmente potrebbe provare a portare con sé qualche calciatore del Sassuolo.

Tra i vari nomi, uno che potrebbe tornare utile ai bianconeri è Jeremy Toljan, acquistato dal Borussia Dortmund, e protagonista di buone annata in neroverde. Terzino destro, capace di giocare anche a sinistra, interpreta bene un ruolo dove la Juventus ha bisogno di rinforzi. Il tedesco potrebbe arrivare anche a prezzo non eccessivo, aspetto da non sottovalutare visto il momento della società piemontese.

Toljan ma non solo: nei prossimi mesi, gli occhi saranno rivolti anche su Thorstvedt, 21 anni, centrocampista norvegese che ben si è disimpegnato nei primi mesi in Serie A. Il suo nome potrebbe essere attenzionato per il nuovo corso juventino se dovesse partire con Rossi come direttore sportivo.