De Paul torna in Serie A in cambio della stella del Mondiale: che intreccio

Rodrigo De Paul sempre più vicino al ritorno in Serie A, l’intreccio che coinvolge l’argentino: cessione in vista

Il trionfo al Mondiale in Qatar dell’Argentina, laureatasi per la terza volta nella storia campione del Mondo, ha avuto tanti protagonisti diversi. Il primo nome in copertina, naturalmente, è quello di Lionel Messi, che ha consacrato definitivamente la propria leggenda con la coppa alzata al cielo di Doha e con un torneo da trascinatore assoluto, ma la ‘Pulce’ ha potuto contare su un supporting cast di grande livello.

Non trascurabile, anzi, il contributo di Rodrigo De Paul, che ha riscattato l’ultimo anno e mezzo all’Atletico Madrid fatto di luci e ombre con un torneo in cui è stato il vero metronomo di centrocampo, l’uomo fondamentale per dare equilibrio alle due fasi, con tanta qualità e quantità insieme. Il suo futuro con la maglia dei ‘Colchoneros’ è però ancora in bilico, con il club che pensa alla sua cessione per finanziare un acquisto importante nella prossima sessione di mercato. Generando un intreccio che potrebbe portare al suo ritorno in Italia, da tempo inseguito, dopo i trascorsi con la maglia dell’Udinese, per la gioia dei top club nostrani.

L’Atletico Madrid sacrifica De Paul per arrivare a MacAllister, Juventus e Inter ‘esultano’ lo stesso

L’uomo nel mirino dell’Atletico è infatti, secondo ‘Todofichajes.com’, il suo compagno di nazionale Alexis MacAllister, altro giocatore che è stato a dir poco fondamentale nella vittoria finale dell’Argentina e il cui valore è letteralmente esploso.

Il centrocampista ha fatto a fette le difese avversarie con le sue incursioni e i suoi tagli, mettendo la firma, in finale, con l’inserimento che ha portato all’assist per il 2-0 di Di Maria. Il classe 1998, del resto, con la maglia del Brighton, ha già messo a segno 5 gol in campionato quest’anno. E non a caso, è entrato a propria volta nei piani di Juventus e Inter. L’inserimento dell’Atletico potrebbe sottrarlo all’interesse dei club di casa nostra, che però potrebbero, a questo punto, ‘consolarsi’ con un De Paul sul mercato e che ugualmente tornerebbe utile ad Allegri o a Simone Inzaghi.