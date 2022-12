Juve, ‘cacciano’ Di Maria e Paredes dopo le vacanze: “Doppia rescissione”

I due argentini hanno comunicato al club che rientreranno a Torino solamente ad inizio 2023 contrariamente ad altri connazionali

E’ esplosa una vera e propria bufera sulla Juventus nelle scorse ore. Dopo aver saputo che Angel Di Maria e Leandro Paredes torneranno a disposizione del club solamente a partire dal prossimo 2 gennaio 2023, non sono mancate le prime reazioni contro la decisione dei due calciatori.

Se è vero che Leo Messi tornerà a Parigi solamente il 3 gennaio saltando le prime tre partite ufficiali del Paris Saint Germain, va anche ricordato che già diversi campioni del mondo sono tornati al lavoro. Oggi, ad esempio, è toccato a De Paul, Molina e Correa riprendere gli allenamenti con l’Atletico Madrid. Vacanze ridotte per i tre ‘colchoneros’ che hanno deciso di andare incontro alle necessità del Cholo Simeone.

Tra gli ‘italiani’, invece, domani toccherà a Paulo Dybala tornare a Trigoria per riprendere gli allenamenti con la Roma. Entro il weekend è atteso a Milano anche Lautaro Martinez, già in viaggio verso l’Italia dopo aver partecipato nella giornata di ieri al matrimonio dell’amico e connazionale Tagliafico. In ogni caso, oltre la metà degli argentini protagonisti dell’ultimo Mondiale ha ripreso il lavoro sul campo con i rispettivi club.

Calciomercato Juve, i tifosi contro Di Maria e Paredes: “Rimanete in Argentina”

Anche per questa ragione, sui social si sono registrate parecchie proteste da parte del mondo bianconero a causa della scelta presa da Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Entrambi, escludendo il Mondiale in Qatar, non hanno vissuto una prima parte di stagione particolarmente entusiasmante con la maglia della Juventus. Il ‘Fideo’, arrivato a costo zero con un anno di contratto, è stato fermato da troppi infortuni che l’hanno costretto a rimanere ai margini per diverso tempo. Per questo motivo i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati un rientro anticipato per recuperare il tempo perso nei mesi scorsi.

Il centrocampista in prestito dal Paris Saint Germain, anche lui rallentato da qualche problema muscolare, non ha avuto un grande impatto in bianconero in termini di rendimento. I due argentini, dunque, sono stati presi di mira dai tifosi della Juve che negli ultimi minuti hanno inondato ‘Twitter’ con commenti di questo calibro: “Leggo che quei due parassiti di Paredes e Di Maria dovrebbero rientrare il 2 gennaio. Fate un favore a tutti: rescissione e restate tranquillamente in Argentina. Non siete graditi a Torino”.

Ecco le principali reazioni social:

Leggo che quei due parassiti di #Paredes e #DiMaria dovrebbero rientrare il 2 gennaio. Fate un favore a tutti: rescissione e restate tranquillamente in Argentina. Non siete graditi a Torino. #Juventus — Enrico Danna (@enricodanna) December 28, 2022

Ma #DiMaria e #Paredes, il 2, arriveranno già infortunati o si rompono al primo allenamento? #FinoAllaFine — Simone (@simocupi) December 28, 2022

#DiMaria e #Paredes torneranno il 2 gennaio #rabiot torna domani

Perché — PANE E CICORIA 💎👨‍👩‍👧‍👦🇮🇹⚽️ #ovvio (@cicoria_e) December 28, 2022

Da domani #Rabiot alla Continassa. #DiMaria e #Paredes torneranno invece il 2 gennaio (cit.).

Spero che quest'ultima data non si riferisca al 2023 perchè significherebbe che l'anno prossimo ci sono ancora.#FinoAllaFine #ForzaJuve — PinoBianconero (@JuveVinciPerMe) December 28, 2022