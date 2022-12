Allegri oltre la crisi: ne vuole due per il centrocampo

Allegri sta lavorando alla Juventus del futuro, con diversi obiettivi di mercato: in particolare, doppia pista per il centrocampo

Nella Juventus che verrà ci sarà sempre più Massimiliano Allegri o, almeno, questo è quello che starebbero programmando in quel di Torino. Il tecnico livornese ha il compito di portare i bianconeri alla qualificazione alla prossima Champions League, per poi lavorare al miglioramento del club in estate.

Anche sul mercato, in questo momento è Massimiliano Allegri l’uomo chiamato a prendere le decisioni più importanti. A preoccupare maggiormente il tecnico livornese, al momento sarebbero le sorti del centrocampo bianconero, con il futuro di Adrien Rabiot sempre più incerto. Il francese, come ormai è noto, andrà in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno e riuscire a trovare un accordo per il rinnovo non è semplicissimo per la Juventus. Eppure Rabiot è un elemento molto importante per Allegri, che vorrebbe fare tutto il possibile per riuscire a trattenerlo a Torino. L’altro obiettivo, poi, arriva dall’Argentina campiona del Mondo.

Non solo Rabiot: Allegri ha scelto Mac Allister per il centrocampo della Juventus

Per il centrocampo della Juventus, Massimiliano Allegri avrebbe individuato in Alexis Mac Allister l’uomo giusto. Secondo quanto ci ha rivelato ai microfoni di TV PLAY Enrico De Lellis: “Mac Allister sarebbe l’ideale per Allegri in un centrocampo a tre con Pogba, Paredes o Locatelli. Addirittura, lo preferisce a Milinkovic-Savic per un discorso tattico”.

Il giocatore del Brighton è stato tra i grandi protagonisti dell’ultimo Mondiale, culminato con la vittoria della sua Argentina, ed ora è uno dei calciatori più ambiti sul panorama europeo. La Juventus avrebbe già sondato il terreno con il club inglese, allenato da Roberto De Zerbi, e sarebbe molto intrigata dalla possibilità di portare Mac Allister a Torino. Per farlo, potrebbe esserci una doppia strada.

La prima porterebbe ad un trasferimento già nel mercato di gennaio, ma avverrebbe solamente in caso di una cessione di Weston McKennie. Uno scenario, proprio per questo motivo, molto complicato. Più attuabile, invece, un assalto in estate da parte della ‘Vecchia Signora’. Il Brighton potrebbe essere disposto a lasciar partire il proprio gioiello per una cifra vicina ai 35/40 milioni di euro, mentre in caso di asta internazionale il rischio è di un’impennata del suo valore che taglierebbe fuori la Juventus. Il gradimento di Allegri, però, è un fattore non indifferente per il futuro di Mac Allister.