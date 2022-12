Prende forma la Juve che verrà: obiettivo Allegri e nuovo ds

La Juventus che verrà sta iniziando a prendere forma: obiettivo fissato ad Allegri per la permanenza e nuovo ds in arrivo

Le vicende giudiziarie stanno continuando a tenere banco in casa Juventus, ma la società sta iniziando a mettere nuove fondamenta dopo il grande reset dello scorso novembre. Per la prossima stagione si potrebbe ripartire ancora da Massimiliano Allegri.

L’amministratore delegato entrante Maurizio Scanavino starebbe delineando un piano d’azione in vista della prossima stagione: il tecnico livornese verrebbe riconfermato in caso di qualificazione alla prossima Champions League, così il nuovo obiettivo di Allegri sarebbe di arrivare almeno al quarto posto in campionato. Oltre all’attuale allenatore, i cui poteri sono stati ampliati in questa situazione, la volontà del nuovo management è quella di inserire in società un direttore sportivo di grande esperienza. Ci sarebbe già una short-list.

Petrachi, Campos, Massara e Giuntoli | Juventus a caccia di un nuovo Direttore sportivo

Il piano della Juventus sarebbe quello di portare un nuovo direttore sportivo in società in estate. Un uomo forte che sappia attuare una politica sostenibile per le prossime stagioni, acquistando giovani e creando valore all’interno del club: tanti sono i nomi vagliati dalla ‘Vecchia Signora’.

Tra i papabili per il ruolo di direttore sportivo bianconero c’è anche Gianluca Petrachi, attualmente libero e in attesa di una sfida che possa intrigarlo: la chiamata della Juve potrebbe essere quella giusta. Attenzione anche ad uno dei ds più esperti e prestigiosi a livello europeo: Luis Campos, che al momento si trova al Paris Saint-Germain. Il portoghese ha dimostrato a più riprese – il suo Lille insegna a proposito – di poter attuare una politica sostenibile e di essere un bravissimo talent scout.

Non vanno escluse, poi, piste italiane. Il sogno di John Elkann sarebbe quello di affidare il ruolo a Cristiano Giuntoli, artefice del Napoli capolista e dirigente molto apprezzato a Torino. Anche Frederic Massara avrebbe il gradimento del nuovo management bianconero, ma rispetto a Giuntoli col Napoli è più difficile ipotizzare un suo addio al Milan. Infine, altri nomi sulla short-list della Juventus sono quelli di Rossi, Igli Tare e Andrea Berta.