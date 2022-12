L’affare è saltato: la Juventus piazza il colpo a zero

La Juve non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata, pronta a fiondarsi sul colpo a zero. La firma per un altro club è già saltata

Il calciomercato della Juve potrebbe vivere delle situazioni particolarmente delicate nel prossimo futuro, con tutta l’intenzione da parte dei bianconeri di centrare dei colpi importanti, anche a parametro zero.

In tal senso, può essere letto l’interesse, che ci stiamo raccontando ormai da mesi, per Jorginho. Il centrocampista italiano, che in Italia ha brillato con le maglie di Verona e Napoli, è da tempo nel mirino della Juve, che è in lizza per farlo tornare in Serie A a parametro zero. Sarebbe un profilo ideale per la mediana bianconera, soprattutto se intanto non dovesse essere confermato Leandro Paredes nello stesso ruolo e ancora se Massimiliano Allegri volesse inserire un elemento di qualità in quella posizione. Stanno arrivando delle notizie importanti per il futuro del ragazzo, nelle ultime ore, e che potrebbero avvicinarlo significativamente alla Vecchia Signora.

Calciomercato, il Newcastle molla Jorginho: strada spianata per la Juve

Jorginho, nelle ultime settimane, è stato accostato a più riprese al Newcastle, ma i Magpies, in realtà, sarebbero orientati su altri obiettivi.

A riportarlo è il portale britannico ‘Football Insider’, che ha evidenziato come i bianconeri hanno presentato un’offerta per l’ex Napoli, ma ora hanno escluso di completare l’affare. L’obiettivo della società, infatti, è quello di tesserare calciatori Under 30, in modo da avere una squadra competitiva e pronta subito a raggiungere gli obiettivi stagionali, ma anche con un futuro sempre più brillante. Allo stesso tempo, occhio a ciò che potrebbe succedere con la Juve che, quindi, si trova con una concorrente in meno per arrivare al centrocampista. Il ritorno in Italia potrebbe presto essere sempre più concreto e la pista che porta alla Juve potrebbe decollare.