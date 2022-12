Effetto Mondiale: 127 milioni di euro subito

Effetto Mondiale: il top club pronto a sborsare 127 milioni di euro nel calciomercato invernale. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Effetto Mondiale sulla prossima sessione di calciomercato. Sono infatti diversi i gioielli esplosi in Qatar destinati a far parlare di loro in vista di gennaio.

Spicca il miglior giovane del torneo, Enzo Fernandez, che si è subito consacrato ai massimi livelli e fa già gola ai top club. L’ex River Plate, arrivato in estate al Benfica, ha commentato così i primi rumors: “Non so del mio futuro o delle mie proposte, di questo si sta occupando il mio rappresentante. Non voglio entrare nell’argomento. Sono concentrato sul Benfica, venerdì abbiamo una partita”. Per il momento il centrocampista pensa solo al campo e al club portoghese, ma i primi assalti potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio per anticipare la concorrenza. In prima fila sembra esserci il Chelsea, disposto a fare follie per Fernandez. Secondo quanto riportato da ‘Record’, infatti, dopo l’offerta da 100 milioni di euro respinta dal Benfica, negli scorsi giorni i ‘Blues’ sarebbero tornati alla carica con una proposta clamorosa da 127 milioni di euro.

Calciomercato, il Chelsea pronto a follie per Enzo Fernandez

Una cifra che, se confermata, coprirebbe la clausola presente sul contratto del 21enne, che sembra orientato a fare subito il salto in Premier League.

Il presidente della società lusitana, Rui Costa, farà di tutto per trattenere Fernandez, ma di fronte ad un’offerta del genere difficilmente riuscirà a dire no. Il Chelsea fa sul serio e potrebbe provare a chiudere subito per il centrocampista campione del mondo, rimpianto di Milan e Juventus nelle scorse sessioni di calciomercato. Sono dunque settimane decisive anche sul fronte Enzo Fernandez.