‘Terremoto’ Simeone: l’annuncio del tecnico in conferenza

Il futuro di Diego Simeone potrebbe cambiare in maniera improvvisa: il tecnico dell’Atletico Madrid fa ‘mea culpa’ in conferenza

Un’era nel mondo del calcio potrebbe volgere al termine, quella di Diego Simeone all’Atletico Madrid. La squadra spagnola ha iniziato con grandi difficoltà la stagione e fatica a riprendersi. In Champions League è arrivata la delusione maggiore, dove è uscita alla fase a gironi finendo all’ultimo posto in classifica dietro a Porto, Club Brugge e Bayer Leverkusen.

In Liga anche le cose non vanno molto bene, con i ‘Colchoneros’ che si trovano al quinto posto, fuori dalla zona Champions League. Così anche il futuro di Diego Simeone potrebbe cambiare improvvisamente. Anche il tecnico in conferenza stampa ha voluto riconoscere le proprie colpe in questa stagione.

Futuro in bilico, Simeone in conferenza: “Chi non sta dando il massimo è l’allenatore”

L’Atletico Madrid continua a faticare in questa stagione e Diego Simeone continua a essere in bilico in panchina. La società avrebbe proposto al tecnico anche l’addio immediato a gennaio, opzione però scartata dal tecnico al momento.

Nella conferenza stampa odierna prima del match contro l’Elche, Simeone ha ammesso: “Forse che non sta dando il massimo è l’allenatore. Abbiamo una grande squadra, sono io a dover migliorare per alzare il livello della squadra in Liga”. Poi ha chiuso dicendo: “È l’allenatore quello che sta fallendo più di tutti”. Una confessione che dunque conferma il momento difficile che sta vivendo l’Atletico Madrid. Il contratto con il club spagnolo scadrà nel 2024, ma vista la situazione attuale pensare che si possa arrivare fino alla scadenza regolare sembrerebbe difficile. Sarà fondamentale ripartire col piede giusto in Liga per l’Atletico Madrid, cercando di blindare il quarto posto che porterebbe alla qualificazione in Champions League, obiettivo minimo stagionale. Vedremo poi quale sarà la decisione della società e a questo punto anche del tecnico a fine stagione. Dopo 12 anni si avvicina quindi la fine di un’era, del cosiddetto ‘Cholismo’ dell’Atletico Madrid, che potrebbe salutare proprio ‘El Cholo’ Simeone e iniziare una vera e propria rivoluzione per il club.