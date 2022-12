Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 27 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 27 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con l’annuncio di Lautaro Martinez che allontana le voci di un addio: “Resto all’Inter“. Intanto, inizia il nuovo ciclo dirigenziale della Juventus con la presentazione dei nomi del nuovo CDA: “Nuova Juve, si parte“. Tra qualche giorno, parallelamente al campionato, inizierà anche il mercato di gennaio: “Mercato, tutti i nomi. Il Milan punta Zaniolo e il Napoli va su Beto“.

Il ‘Corriere dello Sport’, a proposito della capolista, titola: “Due Kvara per Napoli“. Il ds Giuntoli è infatti a caccia di Kvernadze, nuovo talento georgiano. In alto, “L’altra faccia della Juve“: ecco il nuovo CDA bianconero al completo. In basso, il calcio del Boxing Day all’italiana e non. In Serie B, esordio vincente per Ranieri: “Effetto Ranieri, Cagliari decolla“. Mentre in Inghilterra: “Arsenal padrone. Conte, che fatica“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata come prevedibile alle novità in casa Juventus, con l’approvazione del bilancio che oggi seguirà ai nomi del nuovo asse dirigenziale: “Juve, il CDA da battaglia. E oggi le verità di Agnelli“. Novità di mercato sull’altra sponda del Po: “Toro, ti mando Barath” e per Inter (“Inter-Skriniar, 6 milioni e ultimatum“) e Milan (“Milan, priorità Leao: patto di spogliatoio“).

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 27 dicembre 2022

Il mercato tiene banco anche sui quotidiani esteri, particolarmente in Spagna, dove le voci sulle big prendono sempre più piede.

Su ‘As’, i piani del Real Madrid per il futuro: “Un rayo para 2024“, con l’immagine di Alphonso Davies, obiettivo dei ‘Blancos’ di domani. Ragiona invece per l’immediato l’Atletico Madrid, che prepara il colpo in attacco dopo la cessione di Cunha: “El Atletico se fija en Borja Iglesias“.