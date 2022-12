Altra bufera su Pogba: “Una delle cose più irrispettose”

Paul Pogba sta cercando di tornare il prima possibile in campo, ma l’ora non è ancora arrivata. Intanto, non mancano le critiche per il centrocampista francese

Paul Pogba è tornato la scorsa estate alla Juve, ma finora non si è praticamente mai visto in campo tra i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Un caso delicato, che ha portato a un gran numero di critiche per la gestione del problema al ginocchio e per le scelte dello stesso Pogba, che inizialmente ha optato per la terapia conservativa, allungando ulteriormente i tempi di recupero. Dopo un 2022 maledetto, il nuovo anno dovrà essere necessariamente quello del francese che dovrà caricarsi sulle sue spalle il peso della Juventus e della sua rimonta in classifica. Vi abbiamo aggiornato negli ultimi giorni sui tempi di recupero, ma in generale il Polpo può puntare al big match contro il Napoli e poi al Nantes, magari dal primo minuto. Intanto, però, i tifosi sono scatenati contro di lui e c’è una ragione ben precisare che ha mosso la loro ira.

Pogba sulla neve, ma la bufera è quella dei tifosi della Juventus

La Juventus ha dato qualche giorno di riposo ai suoi calciatori in vista del Natale e Pogba ha deciso di concedersi una piccola vacanza sulla neve.

Scelta che, visto che il calciatore deve ancora recuperare dai suoi problemi fisici, non è affatto piaciuta a molti tifosi. In tanti muovono accusa relative il suo stipendio, moltissimi invece etichettano le scelte del francese come una mancanza di rispetto per la sua società e i suoi tifosi. Di seguito vi proponiamo diversi tweet sull’argomento.

quando ti presenti rotto e continui a percepire un bell’assegno ogni mese

passi che hai bisogno del recupero, ma se ti fai vedere in vacanza a me girerebbero i coglioni#Pogba è solo uno che si approfitta della situazione, i colpevoli sono i dirigenti #Juventus — Mariano (@Mariano_Amelio) December 27, 2022

Una delle cose più irrispettose che potessi fare nei confronti della #Juventus, non me lo aspettavo da te Paul#Pogba pic.twitter.com/z7FbI6lrq6 — Tommaso Maiorca (@tommaso_maiorca) December 25, 2022

#Natale al lavoro per #Pogba, che prosegue nel recupero dall’infortunio al ginocchio praticando salto con gli sci ma senza ancora toccare il pallone 🤣 pic.twitter.com/8WY9Bipyjz — Pa ky (@kassariato) December 25, 2022