Juventus-Moggi, polemiche (in)finite: social in subbuglio

Juventus, le parole di Luciano Moggi hanno alimentato accesi dibattiti sui social. Ecco una carrellata delle reazioni più intriganti.

Se una data può servire per indicare l’inizio ufficiale di una nuova era calcistica, in casa Juventus queste ore hanno tutta l’aria di potersi configurare in quest’orizzonte. IL restyling dirigenziale bianconero ha vissuto nella giornata odierna un passaggio obbligato di nevralgica importanza, in occasione dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi questa mattina.

Occasione nella quale Andrea Agnelli si è congedato da quella che sarà ancora la sua casa. Da un punto di vista mediatico, però, le parole dell’ex presidente della Juventus sono passate sotto silenzio rispetto al clamore che hanno sortito le esternazioni di Luciano Moggi. Le stilettate dell’ex dirigente bianconero: “Ci hanno indicato come colpevoli di cose che facevano anche altri, la Juve non ha mai rubato niente, ha sempre vinto sul campo“ non sono passate sotto silenzio. Moggi ha criticato anche il vecchio corso societario, reo di “non essersi mai difeso, e che ha lasciato cadere tutto quello che le veniva gettato addosso”, concludendo il suo intervento regalando ad Andrea Agnelli una chiavetta usb con file concernenti l’inchiesta Calciopoli.

Juventus, le parole di Moggi e le reazioni social: web diviso

Come prevedibile, la chiosa di Moggi ha letteralmente diviso il web, che è immediatamente divenuto cassa di risonanza delle reazioni a caldo dei tifosi della Juve e non. Tra chi elogia la presa di posizione netta e decisa di Moggi, e chi invece ne critica i contenuti rievocando il corso degli eventi, i social stanno offrendo una chiave di lettura piuttosto dicotomica.

Si tratta di un discorso che chiaramente è stato analizzato non solo dai tifosi. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su Tv Play, ad esempio, anche l’avvocato Giuseppe La Scala si è espresso sull’argomento. Ma vediamo insieme come hanno reagito i social alle parole di Moggi:

Vergognosi!!! Non vi siete fatti mancare nemmeno #Moggi !!!🤮🤮🤮 — La Biblia (@ZioCorra58) December 27, 2022

Nell’ultima recita di un Presidente che negli ultimi 4 5 anni ha buttato la società in un baratro, se proprio bisognava ribadire che la #Juventus questa volta si difenderà, bastava dirlo tranquillamente. Non far intervenire #Moggi che appunto è stato buttato a mare 16anni fa. — Nico (@1411nico) December 27, 2022

#Moggi li fa sfumazzare come nei tempi d’oro. È bastato dire semplicemente la verità. — Emerenziano Paronzini 🇱🇮🌳 (@EmeParonzini) December 27, 2022

Condannati in tutti i processi civili e sportivi, retroCESSI in serie B, #Moggi pluricondannato radiato a vita( ti sei mai chiesto perché?)…Giraudo e Bettega non pervenuti…e ancora parlate… Ancora a piagnucolare sul passaporto di Recoba…roba da matti😱 — magütt (@maistrak70) December 27, 2022

#Moggi la Juve vi ha sempre purgato, sempre. E continuerà a farlo anche in futuro. Rassegnatevi perdenti. — Silvio Campana (@SilvioCampana) December 27, 2022