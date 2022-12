Juventus, Infortunio al ginocchio: il punto dopo gli esami

I bianconeri in attesa di novità dopo i controlli medici svolti in mattinata dal calciatore. Ecco l’obiettivo

Mattinata di visite mediche in casa Juventus. Il giocatore si è recato al JMedical per sottoporsi a nuovi esami per capire il suo stato di salute.

Di buon mattino Juan Cuadrado, che ha saltato le amichevoli invernali per via di un infortunio al ginocchio sinistro, ha effettuato gli accertamenti del caso. Un controllo programmato per capire evoluzione del fastidio accusato nelle scorse settimane e per capire se può aumentare i carichi di lavoro. Per ora continua nel lavoro personalizzato, solo nei prossimi giorni si capiranno le tempistiche per rientrare in gruppo.

L’esterno colombiano sarà certamente out per l’amichevole con lo Standard Liegi, del prossimo 30 dicembre, e difficilmente verrà rischiato con la Cremonese anche se nei prossimi giorni dovesse accelerare i ritmi. Allegri punta ad averlo in buone condizioni tra Udinese e Napoli.

Juventus, non solo Cuadrado: il punto sui rientri

Non c’è solo Juan Cuadrado che tiene in apprensione il mondo bianconero. Massimiliano Allegri deve fare i conti ancora con diverse defezioni.

La situazione che chiaramente preoccupa di più è quella legata a Pogba. Il centrocampista non è mai stato a disposizione del tecnico livornese e non si sa ancora quando tornerà. E’ alle prese con un lavoro personalizzato e bisogna avere molta pazienza.

Un altro giocatore importante che non fa dormire sonni tranquilli ai bianconeri è Dusan Vlahovic, che ha sofferto per mesi di pubalgia. Si allena ancora a parte ed è da escludere una sua presenza contro la squadra belga, in amichevole. Contro lo Standard Liegi non dovrebbe esserci nemmeno Bonucci, alle prese con un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Dovrebbe saltare anche la Cremonese.

Corre verso il recupero, invece, Federico Chiesa, che qualche giorno fa si era fermato solamente per un affaticamento all’adduttore della gamba destra.