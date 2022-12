La Juve ha un sacco di dubbi: così l’affare di gennaio non si fa

La Juventus è impegnata in varie questioni extra campo, ma il calciomercato di gennaio e qualcosa inizia a muoversi

Oggi è stato il giorno dell’assemblea degli azionisti in casa Juventus. Le parole del presidente uscente, Andrea Agnelli, hanno creato diverso clamore. Molto di più, però, quelle dell’ex direttore generale bianconero, Luciano Moggi.

Moggi, 85 anni, ha preso la parola per difendere, a modo suo, l’operato della dirigenza dimissionaria e per tornare a parlare dell’ormai celeberrima ‘Calciopoli‘ che, nel 2006, portò la Juventus alla retrocessione in Serie B e a punti di penalizzazione per l’allora squadra allenata dal vice campione del Mondo, Didier Deschamps. Ma, nel frattempo, l’uomo mercato Federico Cherubini sonda varie situazioni a caccia di opportunità da prendere al volo nell’ormai imminente sessione invernale del calciomercato, che aprirà i battenti il 2 gennaio prossimo e chiuderà il sipario il 31 gennaio. Poco mese di un mese per cercare di sistemare questioni rimaste in sospeso in estate.

In primis, quella relativa all’esterno destro, zona del campo che ora vede come protagonista unico Juan Cuadrado, vista l’eterna indisponibilità di Mattia De Sciglio e il cambio di ruolo di Danilo, ormai centrale a tempo pieno. Tanti i nomi circolati, in primis quello di Rick Karsdorp della Roma passando per il giovanissimo Ivan Fresneda del Valladolid e la vecchia conoscenza della Serie A, Diogo Dalot. Per gli ultimi due, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, le speranze di vederli a gennaio a Torino sono davvero poche e per diversi motivi. Ma non c’è solo la difesa nei pensieri di Allegri.

Colpaccio Isco a zero per la Juve: tantissimi dubbi

Dopo l’ufficialità della rescissione contrattuale con il Siviglia, Isco è tornato a rappresentare un’ottima opportunità di calciomercato per gennaio. Diciannove le presenze collezionate nel primo scorcio di stagione da parte del 30enne fantasista, ma il feeling non è mai scattato. Tanto da arrivare all’addio anticipato, con conseguente accostamento alla Juventus. Ma sono moltissimi i dubbi che aleggiano su questo, eventuale, affare. In primis, quelli legati alla condizione psicofisica. In secondo luogo, quelli economici, visto che da svincolato le pretese del calciatore non sono basse. Appare difficile, alla luce delle problematiche che sta vivendo la Juventus in questo momento, pensare ad un approdo dell’ex Real Madrid a Torino nelle prossime settimane. Ma il calciomercato ci ha abituati a sorprese e ribaltamenti di fronte improvvisi. Dunque, mai dire mai.