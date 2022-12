Arrivabene allo scoperto: “Dybala e Di Maria, ecco la verità”

Arrivabene allo scoperto all’assemblea degli azionisti della Juventus: “Dybala e Di Maria, ecco la verità”. Le sue dichiarazioni

Da Andrea Agnelli a Maurizio Arrivabene, si è tenuta oggi all’Allianz Stadium l’ultima assemblea degli azionisti presieduta dal Consiglio di Amministrazione dimissionario della Juventus.

L’ormai ex presidente ha parlato così: “Dimettermi non è stata una decisione facile. Oltre ad amare la Juve, mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati ottenuti, in campo e fuori. Sono stati risultati straordinari. Ho assunto questa decisione in piena serenità, resto fermamente convinto del buon operato di tutti questi anni, opinione confermata anche nelle ultime settimane dalle analisi di numerosi esperti: Juventus dimostrerà in ogni sede le sue buone e legittime ragioni. La società è chiamata a difendere la propria posizione. Io personalmente sono convinto di aver operato bene in questi anni e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati”.

“Ciononostante la società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club. Ho ritenuto opportuno fare un passo indietro, per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte e le decisioni che verranno prese da qui in avanti fossero condizionate dal mio coinvolgimento personale – ha concluso Agnelli – Juventus, quindi, viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine“.

Juventus, parla anche Arrivabene: “Vi spiego l’addio di Dybala. E Di Maria…”

Dopo Agnelli, è intervenuto anche l’ad dimissionario Maurizio Arrivabene, parlando dell’addio a Paulo Dybala e della firma di Angel Di Maria.

Arrivabene è tornato così sull’addio dell’ex numero 10 bianconero: “Aveva avanzato richieste pluriennali considerate da Juventus onerose. Abbiamo scelto di indirizzarci verso un campione esperto come Di Maria, che doveva essere una sorta di mentore per giovani come Fagioli e Miretti“.

“È arrivato per un anno proprio per offrire la sua esperienza e non a caso è diventato anche campione del mondo. – ha concluso l’ormai ex amministratore delegato – Riguardo alla decisione di partecipare al Summer Tour estivo rientra nella logica di dare adeguata visibilità a un brand internazionale come Juventus. Per quanto riguarda gli Esports, Juventus parteciperà al campionato FIFA 2023”.