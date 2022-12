Colpo di scena Ronaldo: “È una bugia”

Fari puntati sempre e comunque su Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese catalizza l’attenzione in merito ad un possibile futuro dorato all’Al-Nassr

Finito il Mondiale e col mese di gennaio che si avvicina il futuro prossimo di Cristiano Ronaldo torna ad essere argomento centrale. Svincolato dopo la risoluzione burrascosa col Manchester United, il cinque volte Pallone d’oro potrebbe avere di fronte a se un destino ricchissimo.

Il grande colpo di gennaio potrebbe essere proprio CR7 che è in attesa di siglare il suo prossimo contratto, che al momento sembra vederlo ben indirizzato verso l’Al-Nassr, club che sta spingendo per mettere le mani su uno dei calciatori più iconici e influenti del pianeta calcio. La volontà di Ronaldo sembrava portarlo a continuare a giocare in Europa, provando magari a rimpinguare i propri record soprattutto in Champions League, ma l’unica grande strada attuale sembra portare verso altri lidi, con meno appeal dal punto di vista delle ambizioni, ma completamente ricoperti d’oro.

Calciomercato, Ronaldo e l’Al-Nassr: il presidente parla di ‘bugie’

Una trattativa quella tra l’Al-Nassr e Ronaldo sulla quale si è scritto e detto di tutto, e che inevitabilmente è argomento di dibattito da più parti. Ieri si parlava persino di visite mediche già programmate per il portoghese con un progetto poi a lungo termine fino al 2030 nel ruolo di ambasciatore.

A dispetto delle voci che si inseguono ad alta velocità c’è però chi morde corposamente il freno. Si tratta proprio del presidente dell’Al-Nassr, Al-Muammar che ha provato a placare gli entusiasmi dopo il pareggio per 2-2 della sua squadra contro l’Al-Hilal: “Non è vero e la maggior parte di ciò che è stato scritto e detto sui media è una bugia”.

Una smentita forte da parte del numero uno del club saudita che però non fa chiaramente tramontare i rumors che riguardano CR7 ed un possibile futuro con indosso la maglia gialloblu della squadra di Riad, che al netto di tutto potrebbe anche essere la prossima meta del cinque volte Pallone d’oro, il quale sui social si diverte con la famiglia mostrandosi sereno nel periodo di Natale, mentre non si è ancora esposto sulla sua prossima avventura.