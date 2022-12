Mbappe mette il PSG all’angolo: cambia tutto per la firma di Zidane

Il destino di Kylian Mbappé è ancora una volta in discussione. L’attaccante ha posto delle condizioni per la sua permanenza al PSG

Kylian Mbappe ha il mondo ai suoi piedi. Stiamo parlando di uno dei forti calciatori al mondo e, per forza di cose, tra i massimi talenti in circolazione.

Un attaccante straripante che ha mostrato tutte le sue qualità anche durante l’ultimo Mondiale in Qatar con la Francia, fermandosi solo ai rigori contro l’Argentina in finale, ma dopo una tripletta e il titolo da capocannoniere già in tasca. Ora, però, il percorso con la Nazionale di Didier Deschamps si è concluso ed è tempo di tornare al suo club di appartenenza, a un PSG dove Lionel Messi è compagno di squadra e l’asticella è sempre più alta per gli obiettivi stagionali. La vista, però, va anche oltre, a un calciomercato che potrebbe cambiare tante cose nel futuro del prodigio ex Monaco, nonostante un rinnovo di contratto importantissimo e il tradimento al Real Madrid. Alcune delle condizioni dettate da Mbappe, infatti, almeno secondo lui, non sarebbero state rispettate e, a questo punto, non sarebbe da escludere un clamoroso addio.

Mbappe detta le condizioni al PSG: occhio al futuro di Zidane

A riportarlo è ‘Ok Diario’ che evidenzia come la delusione di Mbappe stia portando a un vero e proprio ultimatum dell’attaccante per il suo futuro.

Le condizioni del francese sono l’addio di Neymar e l’arrivo di una prima punta di ruolo che possa permettergli di spostarsi nella sua posizione naturale, su tutti Harry Kane. Mbappe si è più volte lamentato del fatto che debba giocare da pivot e in passato avrebbe desiderato l’arrivo di Robert Lewandowski. La terza condizione riguarda, invece, Zinedine Zidane. Il tecnico negli scorsi giorni è stato accostato a più riprese alla Juve, ma il capocannoniere del Mondiale lo vorrebbe sulla panchina del PSG. Anche questa è considerata una scelta necessaria per la sua permanenza.