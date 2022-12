Intreccio Juventus-Napoli: il dietrofront fuga ogni dubbio

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra rappresentano una boccata d’ossigeno per i bianconeri e per il Napoli.

Salvo clamorosi colpi di scena, la Juventus dovrebbe approcciare alla prossima sessione invernale di calciomercato senza particolari sussulti. I bianconeri cercheranno di rinforzare quelle zone del campo per puntellare le quali Allegri ha chiesto dei rinforzi mirati, ma con operazioni non onerose.

Non a caso Cherubini sta monitorando con estrema attenzione l’evolvere di eventuali scenari intriganti sulle corsie laterali. Alla luce degli addii sempre più vicini di Cuadrado ed Alex Sandro, i profili di Maehle e Grimaldo rispondono ad esigenze ben precise. La restante parte del budget, poi, potrebbe essere utilizzata per rimpolpare il centrocampo. A meno di partenze last minute – Rabiot e Mckennie su tutti – l’idea di mettere le mani su Milinkovic Savic già nel mercato di gennaio sembra configurarsi come mera utopia. Lo scenario potrebbe essere stravolto, però, da una partenza eccellente. Sotto questo punto di vista, la situazione relativa a Vlahovic non è fluida come qualche mese fa.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Osimhen: niente United a gennaio

L’attaccante serbo, che sta continuando a svolgere lavoro personalizzato e difficilmente prenderà parte alla sfida contro la Cremonese, è alle prese con quei problemi fisici che lo tediano ormai dai mesi. Reduce da un Mondiale assolutamente sottotono e da una prima parte di stagione con la maglia della Juve in chiaroscuro, l’ex bomber della Fiorentina sta facendo parlare molto di sé.

Sirene dall’Inghilterra lo hanno accostato con una certa insistenza a diversi club di Premier, come l’Arsenal, il Chelsea ed il Manchester United, che non avrebbero particolari problemi a mettere sul piatto un’offerta monstre.

Come riferito dal Daily Mail, però, i Red Devils nella sessione invernale di contrattazioni si limiteranno ad imbastire affari in prestito, per risparmiare quel tesoretto che sarà utilizzato molto presumibilmente in ottica estiva. Ecco perché la ricerca di un attaccante boa in grado di supplire alla partenza di Cristiano Ronaldo non dovrebbe portare a risvolti concreti nelle prossime settimane. Salvo nuovi dietrofront, dunque, né Vlahovic né Osimhen – inseguito da tempo dal club inglese – dovrebbero sbarcare all’ombra dell’Old Trafford a gennaio.