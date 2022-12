Milinkovic-Savic alla Juventus, offerta decisiva alla Lazio

La Juventus, nonostante le incognite sul mercato, prepara ugualmente l’assalto a Milinkovic-Savic: i dettagli dell’offerta per il serbo

La Juventus si avvia al nuovo anno che aprirà, in un verso o nell’altro, un nuovo ciclo per il club bianconero. Ieri, sono stati resi noti i nomi del nuovo CDA che entrerà in carica il 18 gennaio. Oggi, l’ultimo atto del CDA dimissionario, con la modifica del bilancio e approvazione secondo i rilievi della Consob.

Nel nuovo anno poi il club, oltre che il tentativo di rimonta in classifica in campo con la squadra di Allegri, giocherà anche l’altra partita legata al fronte della giustizia sportiva e ordinaria. Soltanto tra qualche mese, si avrà un quadro più chiaro in merito di quelli che saranno gli effetti delle inchieste in corso, con il primo appuntamento importante fissato per due giorni dopo l’insediamento del nuovo CDA: il 20 gennaio, attesa la decisione sulla revoca o meno della sentenza di assoluzione per il caso plusvalenze.

Per il momento, sarà dunque una Juventus che opererà in maniera limitata e oculata sul mercato. La sessione di gennaio potrebbe regalare qualche innesto, ma si tratterà, in ogni caso, di affari low cost. Nonostante gli orizzonti incerti, però, i progetti per l’estate sono di tenore diverso. E resta sempre nel mirino un grande sogno, ossia Sergej Milinkovic-Savic. L’assalto che non era andato a segno la scorsa estate, potrebbe avere successo nei prossimi mesi.

Calciomercato, Juventus-Milinkovic: il 2023 è l’anno giusto. Le cifre dell’affare

Qualche settimana fa, la redazione di Calciomercato.it aveva già raccontato che la strategia della Juventus per Milinkovic-Savic sarebbe stata di attesa per strappare condizioni più favorevoli. E così, la chiave di tutta l’operazione diventerà, naturalmente, la scelta del serbo di rinnovare o meno il proprio contratto in essere con la Lazio e in scadenza nel 2024.

Senza rinnovo, luce verde per i bianconeri, che come riportato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, avrebbero già pronta una proposta da 6 milioni a stagione per il centrocampista serbo. A favore della Lazio, invece, l’assegno da staccare per il cartellino di Milinkovic, nei piani della dirigenza torinese, si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.