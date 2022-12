Calciomercato Juve e Inter, che intreccio tra Allegri e Barella

Inter e Juventus pronte a sfidarsi per uno dei gioielli argentini del Mondiale: Allegri può essere decisivo

Il Mondiale da poco concluso in Qatar ha regalato una delle più belle storie del calcio, ovvero la vittoria dell’Argentina e di Leo Messi. Che è entrato definitivamente nella leggenda, vincendo Copa America e Coppa del Mondo in pochi mesi. Ma la ‘Scaloneta’ non è stata solo la ‘pulga’, insieme a lui hanno girato a meraviglia anche diversi altri giocatori. E molti si sono fatti conoscere a tutto il mondo del calcio, facendo ovviamente impazzire il calciomercato.

Emiliano Martinez è uno di questi, come miglior portiere del Mondiale ha già scatenato le attenzioni di alcuni club importanti come il Bayern Monaco. Il primo è forse Enzo Fernandez, che invece è stato eletto miglior giovane del torneo. Il suo valore è almeno quadruplicato dopo la splendida avventura in Qatar e non a caso si parla di una valutazione di 90 milioni. Anche se il Benfica vuole i 120 della clausola rescissoria. Il PSG, il Real Madrid e le inglesi ci stanno pensando. Insieme a lui anche Alexis Mac Allister, talento del Brighton di De Zerbi, che di lui si è detto molto orgoglioso. “Credo sia stato tra i migliori del Mondiale. Il suo stile di gioco era chiaro, capiva prima le giocate e non ha mai commesso un errore”, ha detto il tecnico italiano. E anche su di lui, ovviamente, i radar si sono accesi velocemente da parte di altre inglesi ma non solo. Pure l’Italia è attentissima.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Mac Allister. E l’Inter…

In particolare è Alexis Mac Allister il giocatore argentino che piace di più alle big di Serie A. Anche perché è decisamente più abbordabile di Enzo Fernandez, dal momento che la sua valutazione si staglia tra i 35 e i 40 milioni. E i destini dei due compagni potrebbero incrociarsi, visto che il Benfica penserebbe proprio a Mac Allister per sostituire Enzo Fernandez che piace al Liverpool. I Reds, però, monitorano anche il giocatore del Brighton, su cui hanno messo gli occhi – oltre al Borussia Dortmund come post Bellingham – pure Juventus e Inter. Come riporta ‘La Repubblica’, in particolare Massimiliano Allegri sarebbe rimasto molto colpito dal talento di origini scozzesi.

Non solo, perché lo preferirebbe addirittura a Milinkovic-Savic che è un pallino di Cherubini e lo era di Nedved. Ma per lui Lotito chiede ancora 80-90 milioni, più della metà di Mac Allister. Con il probabile addio di Rabiot, le nuove partenze di Arthur e Zakaria, la possibile cessione di McKennie (piace in Premier) e l’incognita Pogba, i bianconeri hanno bisogno di questo colpo. Il classe ’98 non andrà via a gennaio, ma in estate. La Juve c’è e nelle prossime settimane dovrebbe incontrare anche l’entourage del giocatore per studiare la situazione. In tutto questo anche l’Inter osserva interessata, Mac Allister potrebbe essere l’erede eventuale di Nicolò Barella nel caso in cui si fosse costretti alla cessione della stessa italiana.